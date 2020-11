A Fazenda 2020: em ‘Hora do Faro’, Raissa explica surto com Biel

Raissa Barbosa, décima primeira eliminada de A Fazenda 2020, participou do Hora do Faro e relembrou momentos marcantes de sua passagem no reality. Durante o quadro A Fazenda – Nova Chance, a famosa explicou o motivo de ter jogado água em Biel e Lipe Ribeiro.

“Aquela Raissa que começou lá no começo do jogo, era uma Raissa tímida, cheia de medos. Depois da minha primeira roça que eu fui confrontar os meninos, o Biel olhou com aquele jeito todo debochado que eu não gostei e foi por isso que eu taquei água nele, e o Lipe foi a mesma coisa. E ele falou na minha cara que debochou de mim”, justificou a ex-vice Miss Bumbum.

Leo Dias afirma que os surtos de Raissa eram armados 😱 Olha só o que ela disse sobre isso! #AFazenda12 #RaissaNoFaro #HoraDoFaro pic.twitter.com/fW2xWHdBYP — Hora do Faro (@horadofaro) November 29, 2020

Briga de Raissa e Biel em A Fazenda 2020

Após receber votos em massa na primeira formação de roça em A Fazenda 2020, Raissa perdeu o controle e entrou em surtou na sede. A ex-vice Miss Bumbum teve que ser contida pelas mulheres no quarto principal de A Fazenda 2020. “A minha vontade é de quebrar o pau”, disse a peoa, enquanto era segurada por Jojo Todynho e MC Mirella.

Entretanto, a modelo aproveitou um momento de descuido da dupla que cuidava dela e foi à cozinha de A Fazenda 2020, onde estavam os homens. Boa parte dos votos recebidos por Raissa foram frutos de uma combinação entre Biel e Juliano Ceglia. Enquanto Mateus estava sentado à mesa, a peoa se aproveitou e disse que não esperava os votos dos peões.

O ator então explicou o seu voto. Mateus foi o primeiro a votar em Raissa. “Eu estou grudado no Juliano, quase que 24 horas aqui, e eu não sabia em quem ele iria votar. A gente não combinou nada. Você pode ficar chateada, mas a gente não combinou”, justificou ele.

Raissa então perdeu o controle e jogou água no rosto de Biel, que estava próximo. Logo em seguida, a peoa gritou ‘boy lixo’ e seguiu em direção a Lipe. A modelo então jogou água no ex-De Férias com o Ex.