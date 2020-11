A Fazenda 2020: em ‘Hora do Faro’, Raissa nega explica surtos no reality

Raissa Barbosa esteve no Hora do Faro neste domingo (29) após ter sido eliminada de A Fazenda 2020 em roça contra Lidi Lisboa e Mariano. No quadro A Fazenda – Nova Chance, a modelo justificou os momentos em que surtou no reality show rural da RecordTV como ‘forma de defesa’.

“O meu comportamento não foi um jogo. Isso é uma coisa que acontece na minha vida normal. Às vezes, quando eu fico com raiva… Não penso na hora de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu reagi aos ataques, reagi aos deboches. Foi a minha forma de defesa naquele momento”, explicou a modelo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Raissa surta por causa de votos em A Fazenda 2020

Na primeira semana de A Fazenda 2020, Raissa Barbosa foi alvo de uma combinação de votos dos homens. Biel e Juliano Ceglia encabeçavam a panela que armou para colocar a ex-vice Miss Bumbum na berlinda. Durante o Hora do Faro, a modelo explicou que não surtou pelos votos, mas sim, porque já imaginava que seria alvo dos concorrente por ser a menos famosa da edição.

“Eu não surtei pelos votos em si. Eu surtei porque a casa toda me votou sem um motivo. Quando eu cheguei lá, eu imaginei que seria votada por ser a menos conhecida, por não ser famosa. Eu tinha que mostrar quem eu era”, disse Barbosa, ex-participante de A Fazenda 2020.

Em suma, em uma das ocasiões em em que Raissa surtou no reality show, a peoa pegou um creme hidratante e jogou em Lucas Strabko, o Cartolouco. Além disso, a famosa jogou o produto em Juliano Ceglia, que se revoltou e foi atrás dela no quarto. No entanto, o jornalista esportivo não agrediu a concorrente. Biel também sofreu ataque da modelo após uma formação de roça em que a famosa foi a mais votada pela segunda vez em A Fazenda 2020.