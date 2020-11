Na tarde de sexta-feira (13), os participantes tiveram que gravar mais um ‘Hora do Faro’. Desta vez, eles ouviram os adjetivos do nono eliminado de A Fazenda 2020, o youtuber Lucas Selfie. Após a gravação para o programa de domingo (15), Jojo Todynho comentou com Mateus Carrieri o que recebeu do ex-peão.

A Fazenda 2020: qual a crítica de Lucas sobre Jojo?

Como de costume, todo participante que é eliminado do reality da Record TV, passa pelo programa ‘Hora do Faro’, com o apresentador Rodrigo Faro e mais convidados. Sendo Lucas Selfie o 9º eliminado da vez, o peão fez uma atividade interagindo com os peões da casa.

A dinâmica era: Lucas escolheria um participante por vez, para dar adjetivos de sua preferência. Mesmo o programa só indo ao ar no próximo domingo (15), alguns peões costumam fazer comentários com os colegas de confinamento. Desta vez, foi Jojo Todynho. Em conversa com Mateus Carrieri, a funkeira revelou suas plaquinhas, recebidas de Lucas.

Na área interna de A Fazenda 2020, Jojo contou que ganhou as placas de: insuportável, preguiçosa e manipuladora. “Se foi brincando ou se foi verdade, a resposta de eu ter voltado, vale muito mais do que um adjetivo”, disse a peoa, ao relembrar a roça de quinta-feira (12).

Lucas Selfie foi o maior jogador do reality

O youtuber disputou a nona roça ao lado da affair, Raissa Barbosa, e da funkeira Jojo Todynho. Mas, ele não conseguiu agradar tanto ao público, quanto as duas peoas. Na noite da última quinta-feira (12), ele foi eliminado do jogo com 26,45% dos votos. Em A Fazenda 2020, o agora ex-peão, era considerado um dos maiores jogadores da edição. Ele colocava fogo no feno nas atividades e também nas formações de roças. Com os poderes do lampião em mãos, Lucas Selfie garantiu o entretenimento da família brasileira. Disse Marcos Mion, mais de uma vez.

Com sua saída do programa, quem pode ocupar o lugar de melhor jogador é a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira. Em pouco mais de dois meses de programa no ar, a modelo se tornou a única participante a se consagrar como dona do chapéu de fazendeiro pela terceira vez. Na primeira ocasião, a peoa conseguiu logo no início do reality. Já nas duas últimas ocasiões, a peoa teve que ir pra roça, e disputar a polêmica prova do fazendeiro.

Lucas Selfie também irá participar da live do eliminado no youtuber, com com os jornalistas Victor Sarro e Dani Belovo.