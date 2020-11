Em reunião com o TikTok, a RecordTV decidiu levar um fã de A Fazenda 2020 para acompanhar a final em 17 de dezembro. Para isso, o interessado terá que participar de um concurso cultural na rede social do momento. O vencedor não terá direito a acompanhante, como normalmente acontece em concursos do tipo. Já nesta quinta-feira (19), o TikTok lançou ‘Como se Fosse o Fazendeiro’.

Na ação, o telespectador que tiver uma conta no aplicativo deve usar da criatividade. O objetivo é responder a pergunta em vídeo e usando obrigatoriamente um filtro de A Fazenda 2020: “Sua vida é a Fazendola, e você ganhou a prova do fazendeiro! O que você faria como fazendeiro da semana?”. A promoção teve início 00h00 de hoje com término marcado para 10 de dezembro, às 23h59. Leia o regulamento.

Quais são os prêmios da promoção?

O ganhador do concurso ‘Como se Fosse o Fazendeiro’ ganhará uma viagem a Itapecerica da Serra, na grande São Paulo, onde fica a sede de A Fazenda 2020. O tour pelas dependências do reality show incluirá o direito de conhecer o vencedor do programa apresentado por Marcos Mion.

Além disso, outros 11 tiktikers que se saírem bem de acordo com uma equipe julgadora da rede social, ganharão um kit para criadores de conteúdo. No entanto, o regulamento não especifica quais ferramentas terão no kit.

Pandemia de Covid-19

A ida do fã vencedor à sede de A Fazenda 2020 acontecerá em meio à pandemia do coronavírus, no dia 17 de dezembro. Devido ao grande sucesso, especialmente esse ano o programa surpreendentemente terminará uma semana mais tarde.

A RecordTV e o TikTok afirmam que a visita do ganhador ao reality show será cercada dos cuidados necessários contra a covid-19. O que deve incluir, em suma, exame, uso de álcool gel e máscara protetora.

A Fazenda 2020 em meio à pandemia

A Fazenda 2020 foi lançada em 8 de setembro cercada de cuidados contra a covid-19. Isso porque, quando estreou, o Brasil estava no pico do número de casos confirmados da doença. Os participantes ficaram duas semanas em um pré-confinamento em um hotel em São Paulo. Além disso, passaram por uma bateria de exames.

Na sede, a emissora disponibilizou álcool em gel por pontos estratégicos, e limitou o acesso de funcionários à casa de A Fazenda 2020.