A Fazenda 2020: enquete indica Stéfani Bays na roça desta terça

A décima roça de A Fazenda 2020 será formada na noite desta terça-feira (17). O público do DCI, aliás, já aponta quem deve integrar a berlinda da semana. Em votação disponibilizada no site, Stefani Bays foi a mais votada para ir à roça com 35% dos votos do público.

Biel aparece logo em seguida com 17% dos votos. Na sequência, Lidi Lisboa surge com a mesma porcentagem, acompanhada de Raissa Barbosa que recebeu 6% dos votos válidos. Mariano, Jojo Todynho e Jakelyne Oliveira receberam 5%, enquanto Tays Reis, 4%. Fechando a lista, Mateus Carrieri e Lipe Ribeiro com apenas 3% dos votos para irem à roça de A Fazenda 2020.

O jornal DCI disponibilizou a enquete no último sábado (14). A enquete, vale destacar, não tem relação direta ou interferência no andar de A Fazenda 2020.

Como será a formação da roça em A Fazenda 2020

Diferente das semanas anteriores, a roça de A Fazenda 2020 dessa semana será composta por 5 roceiros. Primeiro, Marcos Mion informou na edição desta segunda-feira (16) que o dono da chama vermelha terá que indicar o quarto roceiro à roça. Detalhe: esse indicado terá que ser escolhido entre os peões da sede.

“O poder escolhido esta semana foi a opção A, que era a seguinte: o dono do poder vai indicar o quarto roceiro e vai escolher esse roceiro entre os peões da sede”, avisou o apresentador de A Fazenda 2020. Apesar de o comando da chama vermelha definir o quarto roceiro, a dinâmica do resta um foi mantida. “E se você já ouviu por ai, é verdade o bilhete dizendo que vão ter 5 banquinhos na roça”, falou ainda.

A fazendeira da semana, Jakelyne Oliveira, vai indicar o primeiro roceiro. Logo em seguida, a casa vai votar e os dois mais votados também irão à roça. No entanto, a produção de A Fazenda 2020 não informou se terá veto para a prova do fazendeiro desta quarta-feira (18).