A Fazenda 2020: Entenda a briga de Luiza Ambiel com Carol Narizinho

A Ex-panicat fez comentário suspeito sobre a filha da ex-musa da Banheira do Gugu. Madrugada foi marcada por ataque de fúria. Veja tudo o que aconteceu no reality.

A festa arco-íris, a segunda de A Fazenda 2020, foi palco de polêmica envolvendo Luiza Ambiel e Carol Narizinho na madrugada deste sábado (19). Isso porque, a ex-panicat, já bêbeda, teria dito para a musa da banheira do Gugu que a filha gosta de JP Gadêlha.

Ambiel, no momento da conversa, não repreendeu a colega de confinamento, mas em diálogo com Victória Villarim, fez desabafo. De acordo com Luiza, a fala é inaceitável, uma vez que sua filha tem apenas 12 anos de idade.

“Vi, escuta. A minha filha só tem 12 anos. Ela falou que minha filha é a fim do JP”, disse a famosa. No entanto, a ex-bailarina de Leonardo tentou amenizar a situação alegando que o comentário teria sido em tom de brincadeira, algo que não convenceu Luiza.

“Eu falei pra ela que minha filha só tem 12 anos. Minha filha, não. Ela brinca de boneca ainda”, bateu o pé. Villarim disse que entendia a raiva da colega de confinamento, e só para ilustrar, disse que tem uma irmã de 18 anos que ela trata como se tivesse 15. Apesar disso, a bailarina insistiu na teoria de que teria sido uma brincadeira.

“Foi uma brincadeira. O JP não parece um Ken humano? Ele não é bonito? Adolescente vai olhar homem bonito!”, comentou. No entanto, Luiza se mostrou mais nervosa e não segurou as lágrimas. A famosa acabou deixando a festa, temendo ser expulsa por agressão.

Pós festa arco-íris em A Fazenda 2020

O desentendimento entre Luiza e Carol seguiu após a festa. Assim que a produção tocou o sinal de recolher, a ex-panicat entrou no quarto enquanto Luiza estava sendo consolada por outros peões. A peoa chorava copiosamente e implorava para o fazendeiro da semana, Rodrigo, a segurar para não agredir Narizinho.

“Você é o fazendeiro da semana. Me ajuda. Se eu for dar na cara de alguém, você me segura. Dá uma gravada e não me deixa fazer besteira. Eu não tô bem”, pediu. “Se eu tiver por perto, sim. Mas você não vai fazer isso”, respondeu Rodrigo. Luiza, então, pediu para dormir no sofá ao lado do apresentador. Ele explicou que o lugar é da Lidi, mas mesmo assim a musa insistiu afirmando que a atriz de novelas e séries dormiria com ela.

Embate com Carol Narizinho

Vendo Luiza Ambiel chorando, Carol Narizinho se aproximou para questionar o que estava acontecendo. Jakeline Oliveira, que consolava a concorrente, alertou a ex-panicat sobre ela ser o motivo do estado emocional da colega.

“Ela não quer ficar perto de você”, afirmou. “Mas o que eu fiz?”, quis saber a peoa. “Eu não sei. Juro do meu coração que não sei o que aconteceu. Ela só pediu para você não chegar perto dela”, explicou. “Eu não sei o que aconteceu. Eu amo ela”, desabafou Narizinho em seguida.

Depois que a ex-Miss Brasil alertou a colega, Rodrigo chamou Carol para o quarto, pedindo para ela ir descansar. “Amanhã vocês resolve. Vai dormir”. Já no cômodo, Carol se descontrolou e surpreendentemente foi à sala questionar Luiza.

“Tira ela daqui. Sai daqui. Você não podia ter mexido com a minha filha”, disparou a musa. Logo em seguida, Carol pediu: “Eu quero falar com a Luiza. Por que ela tá brava comigo”. Os peões seguraram Ambiel enquanto ela gritava desesperadamente.

🚨ALERTA BARRACO🚨



Emissora corta confusão

A plataforma de streaming, PlayPlus, não exibiu o desenrolar da confusão para o público que acompanhava tudo ao vivo. Enquanto as duas protagonizavam um embate na sala, a câmera focava em Jojo Todynhho tentando dormir com todo o barulho na casa.

Luiza Ambiel é consolada em A Fazenda 2020

Minutos depois quando todos já estavam no quarto, Luiza, que tentava dormir no sofá, foi consolada por Lidi Lisboa. “Descansa. Está tudo bem. A gente entende muito tudo isso que está acontecendo. É sério. Não se cobre, não. Durma em paz. Amanhã você conversa com ela. Ela tá muito mal. Você também tá. E vocês vão conseguir chegar a um acordo”, disse, em suma. “Tá, eu tô mal pelo que falou”, confessou Ambiel.

Apesar de não querer entender o motivo do estado da musa, Lidi aconselhou: “Amanhã vocês vão entender o que falaram. Agora não é a hora de entender. Só tenta dormir. Amanhã é outro dia e vocês conversam. Não tem que ficar pensando. Só tenta dormir mesmo. Respira e medita. Tenho certeza que você vai entender tudo de uma forma clara”.