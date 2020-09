A Fazenda 2020: Entenda a polêmica entre MC Mirella e Raissa Barbosa

Quem é o ex de Mirella que se envolveu com Raissa Barbosa, participante de A Fazenda 2020? Peoas lavam roupa suja.

A Fazenda 2020 estreou na última terça-feira (8) com um climão protagonizado por MC Mirella e Raissa Barbosa. Logo na entrada da rival, a cantora disparou: “A amante do meu ex, eu não tô acreditando nessa palhaçada”. No entanto, Raissa não ouviu a exclamação da peoa.

A funkeira intérprete do hit Ice não revelou o nome do seu antigo relacionamento. Apesar disso, o nome de Dynho Alves é a aposta dos fãs. O bailarino não comentou nada a respeito, mas por outro lado, declarou torcida pela ex-noiva.

Término de MC Mirella e Dynho Alves

A cantora e o bailarino terminaram o relacionamento em agosto. Dois meses antes eles já tinham anunciado um rompimento. Ao falar da separação, em resumo, Mirella reclamou da falta de atenção que recebia do antigo parceiro. Além disso, relatou ter sido trocada pelo popular jogo, free fire.

“Como vocês sabem, ele está jogando bastante esse jogo do Free Fire, e eu estava sentindo muita falta de atenção, sabe? Isso estava me abalando muito, eu reclamava bastante disso com ele. Era a distração dele, mas vou fazer o que, né? Eu como mulher, vocês como mulheres, e quem sabe como mulher é, sabe que mulher gosta de atenção. Como ele não estava me dando muita atenção, eu fiquei um dia sem dar atenção para ele. Aí não sei se ele não aguentou a pressão, sei lá, e ele acabou indo embora. Ele me deixou aqui sozinha. Ele saiu quando eu estava na área externa da casa e quando voltei para o quarto ele não estava mais lá”, disse.

Crise no relacionamento

No início do ano, MC Mirella e Dynho passaram por maus bocados no relacionamento. Surpreendentemente, veio à tona uma suposta traição do famoso com a dançarina Jhenis Bárbara, conhecida como Kut Kut.

À época, Jhenis publicou uma selfie ele que surge na frente de Dynho, que por sua vez, cobre os seios dela com as mãos. Diante das evidências, a dançarina confirmou que teve um envolvimento com o Alves enquanto ele ainda namorava a MC. Ele negou a afirmação da famosa e disse que a foto era antiga.

Raissa Barbosa era amante do ex de MC Mirella?

O suposto envolvimento entre Dynho e a ex-vice-miss Bumbum nunca se tornou público. Por outro lado, não existe nenhum histórico de atrito entre as duas personalidades. Nas redes sociais, não existe registro entre Barbosa e o ex de Mirella.

Nesta quarta-feira (9), as duas peoas tiveram uma conversa na área externa e lavaram roupa suja trazida de fora do reality. Mirella confrontou a rival. “Se tem alguém dentro que eu possa ter problemas, é com você”, confessou. Raissa, por sua vez, disse que entendia a raiva da concorrente, mas se defendeu afirmando que não sabia do envolvimento do tal ex com a funkeira. Apesar de se entenderem parcialmente, o nome do protagonista segue em segredo.

Como assistir a fazenda 24h?

É possível assistir a temporada do confinamento rural em tempo real (24 horas por dia). O PlayPlus, plataforma de streaming da emissora, disponibiliza para o assinante de um pacote que custa R$ 12,90 e da direito a quatro perfis. Na prática, em uma mesma conta, quatro telas poderão sintonizar no pay-per-view de A Fazenda 2020.

De acordo com a Record, o serviço de streaming também vai disponibilizar trechos do reality e as integras da TV. Além disso, o público terá acesso as entrevistas com os eliminados da atração a cada semana de jogo.

Quem são os participantes de A Fazenda 2020?

Diferente de edições anteriores, a décima segunda temporada de A Fazenda tem 20 famosos em seu elenco. Além de MC Mirella e Raissa Barbosa, nomes como Jojo Todynho e o cantor, Mariano (dupla com Munhoz) estão no confinamento. Veja a lista completa de participantes: