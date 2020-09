A Fazenda 2020: entenda como funciona a baia, roça e outras regras do reality

A Fazenda 2020 chegou a sua primeira semana e já é sucesso de audiência. Dominando as redes sociais, o reality show da Record teve a primeira formação da roça na terça-feira (15), e colocou na berlinda Cartolouco, Raissa Barbosa, Fernandinho Beat Box e Rodrigo Moraes. Mas, para alguns telespectadores as regras são um pouco confusas e bem diferente do “BBB”. Entenda a dinâmica do programa:

Sob o comando de Marcos Mion, “A Fazenda 2020” conta com a participação de 20 peões com perfis e personalidades distintas. Eles batalham pelo prêmio de R$ 2 milhões, sendo R9$ 1,5 milhão para o grande vencedor, e R$ 500 mil em outras recompensas. Os prêmios são distribuídos ao longo da competição em provas extras ou atividades especiais.

O telespectador de “A Fazenda 2020” tem participação ativa em momentos decisivos do jogo por meio de enquetes virtuais e também na tão temida roça, quando poderá salvar seu peão favorito da eliminação. Uma das novidades da temporada é que os peões não serão divididos em equipes. Portanto, desde o início, eles já disputam individualmente pelo prêmio.

Regras a formação da roça em “A Fazenda 2020”

“A Fazenda 2020” começa com a prova do fazendeiro. O vencedor, além da imunidade, tem o poder de indicar alguém para a roça. Jakelyne Oliveira foi a primeira vencedora e mandou Cartolouco direto para a roça. Depois da escolha do fazendeiro, a casa faz uma votação aberta.

O peão mais citado pelos colegas vai automaticamente para a roça. Mas o resultado pode sofrer uma reviravolta por conta do poder da chama verde e vermelha. Os poderes da prova de fogo podem mudar os rumos da dinâmica da formação da roça de “A Fazenda 2020”.

Nesta primeira semana, JP Gadêlha foi o vencedor da prova de fogo e pode escolher com qual poder ficaria: chama vermelha ou verde. Ele escolheu ficar com a vermelha, tendo direito de anular o voto de duas pessoas.

Em seguida, JP Gadêlha deu o poder verde para Carol Narizinho, que pôde trocar de lugar com alguém da baia. A ex-panicat efetuou a troca com Victoria, que já estava imune.

Após essa definição dos poderes, o participante de “A Fazenda 2020” que for mais votado pela casa precisa indicar alguém que está na baia. Pelas regras das edições anteriores, nenhum peão da baia pode ser votado pelos peões da sede durante a votação aberta, apenas pela fazendeira da semana.

O que é Baia?

Baia é o local onde os cavalos dormem, mas também onde a cada semana alguns peões são enviados para passar alguns dias após perderem o direito de ficar na sede. No local, eles dormem na companhia de cavalos. O perdedor da Prova da Chave deve indicar dois integrantes (da mesma equipe ou da outra equipe) para passar uma semana completa na Baia com ele.

‘Cronograma da semana de “A Fazenda 2020’

Segunda-feira: Prova de fogo para definir quem ganha o lampião com o poder da chama da semana

Terça-feira: Formação da roça

Quarta-feira: Prova do fazendeiro da semana

Quinta-feira: eliminação

Sexta-feira: convivência dos peões + começo da transmissão da festa

Sábado: exibição da festa

Domingo: convivência dos peões