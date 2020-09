A Fazenda 2020: entenda o barraco entre Luiza Ambiel e Lucas Maciel

Lucas Maciel resolveu tirar satisfação com Luiza Ambiel neste final de semana, mas a situação fugiu do controle em “A Fazenda 2020”. O apresentador pediu para conversar com a ex-Banheira do Gugu e a chamou de fofoqueira.

Tudo começou quando Raissa voltou da roça, na quinta, que eliminou Fernandinho Beat Box. O apresentador queria que o amigo se salvasse, e ficou decepcionado quando viu Raissa entrar pela porta. Lucas já havia dito para Jojo Todynho que beijaria Raissa fora do programa, e que gostaria que Beat Box voltasse.

Luiza Ambiel fala sobre Lucas Maciel para Raissa

Após ouvir a fala de Lucas Maciel, Luiza Ambiel contou toda a conversa que ouviu para Raissa, que ficou triste e se afastou de Lucas, em “A Fazenda 2020”. Na sexta-feira (18), dia da festa, Lucas Maciel não gostou de saber que a ex-Banheira do Gugu fofocou para a modelo sobre sua preferência e tentou falar com Luiza Ambiel. Lucas disse que ela fez fofoca e a chamou de doida.

“Só enche o saco quem não é feliz”, alfinetou Luiza Ambiel em uma conversa na área externa. “Eu estou feliz demais, quem está chorando pelos cantos da casa não sou eu”, replicou Selfie. “Eu honro essa calcinha enorme que estou usando”, bradou ela.

Luiza Ambiel tenta encerrar discussão com Lucas Maciel

Após troca de ofensas, em “A Fazenda 2020”, Luiza Ambiel preferiu encerrar a discussão: “Eu fico na minha e você fica na sua.” Ao dizer que daqui por diante só daria “bom dia, boa tarde e boa noite”, a musa ainda levou uma última alfinetada de Lucas: “Você sempre está triste”. “Mas isso é problema meu”, rebateu ela.

“Você foi me chamar de louca ontem, mas não me tirou do sério. Sabe por quê? Eu não vou bater tambor para palhaço dançar…Só enche o saco quem não é feliz”, provocou Luiza Ambiel. “Eu estou feliz demais, quem está chorando pelos cantos da casa não sou eu”, rebateu ele.

“Eu já fiz várias orações para você, porque o que você está fazendo, vai voltar para você mesmo”, continuou Luiza Ambiel. “Obrigado”, agradeceu Lucas, em tom irônico.

Os dois, entretanto, ainda trocaram provocações na frente de todos os peões, em “A Fazenda 2020”, até que Luiza se cansou. “Vamos zerar por aqui, que a galera não é obrigada. Eu fico na minha e você fica na sua”, disse ela, enquanto todos os outros peões assistiam o barraco. “Show”, concordou Selfie.

“Educação? Bom dia, boa tarde, boa noite e só”, avisou a musa. “Nem precisa, economiza. Mas guarda para quem está afim de ouvir”, aconselhou Lucas. “Diretamente para você eu não ia dar mesmo, estou falando no geral”, retrucou Luiza Ambiel. Depois, em conversa com Jojo Todynho, Lucas disse que Luiza quer ser a coitada e o transformá-lo em vilão de “A Fazenda 2020”.