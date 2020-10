Essa semana Raissa Barbosa deixou o público de A Fazenda 2020 preocupado ao perder o controle e partir para cima de Carol Narizinho. A discussão foi o suficiente para a peoa ir do céu ao inferno. Mas de onde vem essa impulsividade? A modelo contou antes de entrar no programa que sofre de borderline.

“A pessoa que tem borderline, que é o meu caso, muda de humor do nada. Uma hora estou muito bem e feliz, mas do nada fico brava, com raiva, choro. Quando faço live e falam algo que não gosto, posso até estar legal, mas do nada fico brava. Se alguém que tem convívio comigo fala alguma coisa que não gosto, eu não consigo disfarçar. Fecho a cara e fico com raiva. Às vezes, esqueço o que aconteceu e fico normal. É bem difícil conviver com alguém assim”, disse por fim Raissa, em um vídeo divulgado em seu Instagram.

“Os sintomas podem ficar mais acentuados nesse ambiente. O sofrimento da pessoa aumenta. Cada paciente reage e sintomatiza o transtorno de forma pessoal. Mas a falta do medicamento pode gerar ideias suicidas, agressividade, depressão e perda da percepção da realidade, entre outros”, explicou a psicóloga Gabriella Nerici, ao portal Splash, do UOL.

Para quem não sabe, Raissa tem transtorno de bordeline, nesse texto aqui explica um pouco sobre o transtorno, no Instagram da Raissa nos destaques tem vídeos explicando direitinho sobre o transtorno, divulguem!

Relembre os surtos de Raissa em A Fazenda 2020

Primeiramente, essa semana Raissa Barbosa deixou o público de A Fazenda 2020 preocupado ao perder o controle e partir para cima de Carol Narizinho. Isso porque, a peoa, que tem borderline, chamou a ex-panicat de ‘patricinha’ e certamente recebeu uma aula sobre o adjetivo usado para definir a colega de confinamento. Por sua vez, Carol disse, por exemplo, que ‘patricinha’ é quem é bancado pelos pais com muito dinheiro. Para a loira, ela não se enquadra nessa categoria, uma vez que teve que trabalhar desde cedo para ter o que hoje tem.

“Patricinha não significa estilo, patricinha significa ter dinheiro, ter condição financeira de se achar”, disse Narizinho. Raissa se mostrou insatisfeita com a resposta da amiga, “A gente vai brigar agora? Sério?”, questionou. “Não! Estou te explicando o que significa patricinha, porque as pessoas veem lá fora e acham que são patricinha”, explicou Carol, temendo que o público de A Fazenda 2020 passesse olhar ela com ‘outros olhos’.

Tá falando que eu não tenho cabeça?

O climão entre Raissa e Carol ficou mais tenso quando elas se dirigiram ao quarto principal da sede de A Fazenda 2020. Enquanto Raissa arrumava suas roupas na cama, Carol conversava com Luiza sobre o princípio de incêndio entre as duas no banheiro. Quando a ex-panicat deixou escapar: “a pessoa quando não tem cabeça, não adianta explicar”, disse. Surpreendentemente, ex-vice Miss Bumbum ouviu a fala da peoa de A Fazenda 2020 e em dois segundos saltou três camas até chegar à amiga. Frente a frente, Raissa peitou Narizinho aos berros. “Tá falando que eu não tenho cabeça? Tá falando que eu não tenho cabeça?”, questionou ela.

Rapidamente, Stefani Bays que estava deitada na cama ao lado, se levantou e segurou Raissa para evitar que ela agredisse a amiga e fosse expulsa do reality. Barbosa saiu do cômodo dando chutes na porta e derrubando os moveis da casa que via pela frente. Em seguida, ela foi para o sofá na sala de estar e começou a esmurrar, deixando os peões assustados.

Banho de hidratante

Logo após ser a mais votada na formação da terceira roça de A Fazenda 2020 com 6 votos, Raissa se descontrolou e causou na casa. A ex-vice Miss Bumbum se revoltou com Lucas Strabko, o Cartolouco, Biel e Juliano Ceglia, e jogou hidratante nos três concorrentes. Cartolouco, por exemplo, ficou com o rosto coberto com o creme.

Juliano não gostou nada da atitude da colega de confinamento de A Fazenda 2020 e correu em direção da peoa que já estava no quarto. O jornalista esportivo chutou a porta do cômodo e foi tirar satisfação com a modelo. “Eu não vou te bater”, avisou ele, de forma antecipada. “Vai me bater?”, gritou Raissa várias vezes.

Água na cara

Na primeira formação de roça da temporada de A Fazenda 2020, Raissa foi alvo da combinação de votos dos homens e inaugurou a berlinda. No entanto, a peoa perdeu o controle e despejou um copo de água no rosto de Biel. Raissa também se disse decepcionada com Mateus Carrieri, que aliás, votou nela, e com Juliano Ceglia.

“Vocês todos jogaram sujo, vocês todos me metralharam, cara!”, disse Raissa aos gritos. Matheus então respondeu. “Eu estou grudado no Juliano, quase que 24 horas aqui, e eu não sabia em quem ele iria votar. A gente não combinou nada. Você pode ficar chateada, mas a gente não combinou”, disse ele. Raissa também chamou Lipe Ribeiro, concorrente em A Fazenda 2020, de ‘boy lixo’.

