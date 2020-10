A Fazenda 2020: equipe de Raissa esclarece fake news sobre borderline

Na segunda-feira (26) a equipe da ex-Miss Bumbum divulgou um comunicada através da rede social do Twitter, esclarecendo os boatos que a peoa não teria informado a produção do reality A Fazenda 2020, sobre o transtorno de borderline. Raissa Barbosa virou assunto na imprensa, tudo porque, segundo a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, a peoa teria ocultado o fato de ter os sintomas para a produção. Cláusula contratual do programa pune qualquer informação importante ocultada pelo participante no ato da assinatura do contrato.

A Fazenda 2020: equipe de Raissa esclarece fake news

A assessoria de imprensa de Raissa emitiu uma nota negando que ela teria quebrado cláusula do contrato. Através do Twitter, eles divulgaram a seguinte informação:

“Por meio deste comunicado informamos que as recentes informações divulgadas a respeito da participante Raissa Barbosa ter omitido seu transtorno são falsas. A notícia era de conhecimento público e foi divulgada meses antes do início do reality. Vale lembrar que todo os participantes estão competindo de igual pra igual e não existe tratamento privilegiado para nenhum deles. Além disso, todos passaram pelo mesmo processo de seleção.”

Confinado no reality A Fazenda 2020, Raissa teve vários momentos onde excedeu os sintomas de borderline. Contudo, o pico sobre durante uma discussão da peoa com algum rival, seja com MC Mirela ou outro participante. Na semana passada, Jojo Todynho foi a grande salvadora da pátria. A funkeira foi a único que conseguiu segurar a peoa para evitar uma possível agressão física, o que poderia eliminá-la do reality show, ou pior, sofrer algum acidente.

Raissa disse que não tinha contado sobre borderline

Carol Narizinho, que esteve envolvida diretamente em um dos surtos de Raissa em A Fazenda 2020, revelou que a peoa contou para os peões sobre a síndrome. Em conversa não mostrada na TV e nem no PlayPlus, Raissa teria dito que escondeu da produção o seu problema de saúde.

“Depois que ela comentou com a gente sobre isso em algum momento de uma crise ela falou, mas a gente não tem noção de como é. Eu não conhecia essa síndrome. Ela comentou que ela não estava tomando mais remédio e também que ela não contou pra produção antes de entrar sobre isso, porque podia impedir ela de entrar, ela tinha muito medo”, disse a ex-panicat.

O que diz o contrato de A Fazenda 2020?