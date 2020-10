A Fazenda 2020: ‘eu fiquei decepcionada’, diz Mirella sobre amizades

MC Mirella conversou com Luiza Ambiel e Victória sobre as atitudes e distanciamento das colegas de confinamento, Raissa Barbosa e Stéfani Bays. Saiba como foi o bate-papo sincerão.

MC Mirella conversou na segunda-feira (19) com Luiza Ambiel e Victória Villarim em A Fazenda 2020. A funkeira revelou estar ‘decepcionada’ com as atitudes da colegas de confinamento, Raissa Barbosa e Stéfani bays. Em conversa, a funkeira disse que o clima entre elas está estranho desde a eliminação da ex-panicat Carol Narizinho, na última roça.

A Fazenda 2020: amizade de Mirella, Stéfani e Raissa está abalada

Confinadas no reality, Mirella e Stéfani Bays eram muito próximas nas primeiras semana em A Fazenda 2020. Assim como também foi acometendo uma amizade e carinho pela peoa Raissa Barbosa, que no início do reality foi apontada justamente pela funkeira, como amante do seu ex. No entanto, ao que tudo indica e as câmeras não mentem, a amizade está um pouco estremecida entre elas.

“Eu tô decepcionada. Eram duas pessoas que eu me dava super bem, que eu dava conselhos, que eu era amiga, que sabe eu tava ali pra tudo. Fazia tudo o que elas me pediam e mais um pouco ainda sem me pedir eu ainda fazia. Só por querem ver o bem sim”, desabafa MC Mirella para Luiza Ambiel.

Mirella fala para Luiza Ambiel que está decepcionada com Raissa e Stéfani 😱 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/qdWBWlpswv — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 20, 2020

“Mas elas sabem, a Raissa tá o tempo todo tentando me jogar contra ele. Eu já falei pra ela que não, pra mim ele não faz nada, que eu não vou comprar briga dela…E outra, ela brigou com todo mundo na casa aquele dia”, diz Luiza, que reclama: “Ela tá falando com todo mundo…E agora só ele é inimigo dela.”

“Eu falei pra ela outro dia, Raissa essa palavra inimigo é muito forte. Você fica chamando ele de inimigo, sendo que você teve praticamente oito votos na casa. E você tá amiga de todo mundo que votou em você, e com ele você fica falando que é teu inimigo”, desabafa Luiza no reality A Fazenda 2020.

Luiza conversa com Mirella sobre o problema entre Biel e Raissa. Pelo jeito, a amizade não tem volta… 😱🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/WN1DBEICFP — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 20, 2020

Luiza criticou Stéfani Bays

Na área dos animais em A Fazenda 2020, a funkeira conversou também com Victória Villarim, que também demonstrou apoia à Mirella. Entretanto, foi a vez de Luiza falar sobre as atitudes de Stéfani com ela, uma vez que as duas se desentenderam após a última eliminação da roça. A ex-Banheira do Gugu relembrou o episódio da cozinha, onde pediu para a ex-MTV deixá-la terminar os afazeres. No entanto, com um impasse já definido, Stéfani negou, dizendo que já estava fazendo.

“Limpando fogão, mesa pra tirar, chão pra varrer…um monte de coisa pra fazer”, diz Luiza, que continua: ‘Stéfani simplesmente para do meu lado e fala: ‘dá licença que eu vou limpar o fogão… é eu que vou limpar, porque eu vou limpar a cozinha’. Eu falei tá, mas eu já comecei a limpar”. Nesse momento, Victória diz: “Ela [Luiza] foi super correta.”

