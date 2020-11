Victor Ferraz, ex-namorado de Raissa Barbosa, intrigou os fãs de A Fazenda 2020 na tarde desta quarta-feira (11). Isso porque, o ator surgiu dentro de um helicóptero em stories compartilhados no Instagram pouco depois que uma aeronave fez voo baixo na sede. O também modelo não confirma a suposta invasão em à sede do reality show em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo.

MC Mirella e Raissa Barbosa estavam na área externa dos animais pegando água do peço e acendendo uma fogueira, quando se assustaram com um helicóptero. O Playplus, streaming da RecordTV que transmite A Fazenda 2020 24 horas por dia, cortou a câmera após a aproximação da aeronave.

O público de A Fazenda 2020 que observava toda a cena percebeu que as peoas entraram correndo na sede e foram até o quarto principal. Raissa chegou a chorar e demonstrar preocupação. “Ai meu Deus do céu”, disse a ex-vice mis Bumbum, ofegante enquanto Mirella chorava e seguia em direção a uma das camas.

O jornal DCI entrou em contato com a RecordTV para saber o que de fato teria acontecido, mas a emissora não se posicionou sobre o assunto. No entanto, disse que estava em contato com a produção de A Fazenda 2020 e que assim que tiverem um posicionamento, a imprensa será notificada.

Olha o que o ex da Raissa acabou de publicar nos stories, ele aparentemente estava em um helicóptero! além disse postou a um tempo que estava indo para um aeroporto!

Biscoito? ele ta envolvido? Raissa e Mirella

#AFazenda12 pic.twitter.com/TSgWELH1Gg — Portal MiRai🔥✨ (@valentinaSBTV) November 11, 2020

Quais foram os últimos acontecimentos de A Fazenda 2020?

Na noite desta terça-feira (10) aconteceu a formação da nona roça no reality show. Biel, fazendeiro da semana de A Fazenda 2020, indicou Jojo Todynho à berlinda e justificou voto sobre os desentendimentos que teve com a peoa ao longo da temporada. Já a casa, indicou Mateus Carrieri. No entanto, o peão foi salvo após Biel abrir o poder extra conquistado em uma prova patrocinada e indicar Raissa como substituta.

Antes de ser salvo, Mateus puxou Lucas Maciel da baia para a roça. O ex-pânico, dono do poder da chama vermelha dado por Mirella, indicou Jakelyne Oliveira e deu R$ 10 mil para Lidi Lisboa. A Miss Brasil, por outro lado, vetou o peão da prova do fazendeiro.

Durante o programa ao vivo, Biel criticou Raissa por ter jogado água no rosto dele nas primeiras semanas de confinamento. A peoa teve a atitude após receber votos dos homens do programa. Na ocasião, antes da formação, Biel chegou a combinar votos na peoa com o seu então colega Juliano Ceglia, já eliminado de A Fazenda 2020.

Em tempo, após a prova do fazendeiro de A Fazenda 2020 desta quarta, a votação da roça será aberta e eliminação acontecerá nesta quinta-feira (12).