A Fazenda 2020: ex-peões retornam à sede para lavação de roupa suja

Durante a madrugada desta terça-feira (15), os ex-participantes tiveram que retornar à sede de A Fazenda 2020, para participarem de uma dinâmica chamada ‘Lavadeira’. Em outras palavras, eles fizeram uma verdadeira lavação de roupa suja. Através das redes sociais, Luiza Ambiel, Lucas Selfie, Cartolouco, Raissa e demais participantes, deixaram escapar que estariam de volta à sede.

Como será a dinâmica em A Fazenda 2020?

Sem muitos detalhes, os ex-participantes apenas falaram que retornaram à sede nesta madrugada, para gravarem a dinâmica lavadeira. “Me arrumar, que daqui a pouco a gente vai sair né. 2h40 a gente vai pra lá [sede de A Fazenda 12]”, disse Luiza Ambiel através do Stories da sua rede social do Instagram. Como a palavra mesmo diz, ‘lavadeira’, já se imagina que a dinâmica especial da reta final, tem o intuito de acender pela última vez o fogo no feno! Afinal, o público quer saber o que cada um pensa após os acontecimentos que marcaram a edição de número 12.

Assim como todos estão aguardando o momento em que Jojo Todynho for lavar roupa suja com Luiza Ambiel, que foi uma das personagens centrais da trama de A Fazenda 2020. Não sabemos se o enredo dá dinâmica ao certo, mas a expectativa é que seja algo surpreendente e que promete ser um dos desfecho final, antes é claro, da última festa que irá agitar as estruturas da sede em Itapecerica da Serra. O público quer ver o circo pegar fogo, ou seja, resta saber se terá discussão, bate-boca, além da lavação de roupa suja.

Cartolouco, um dos primeiros a chegar no hotel no pré-confinamento dos ex-participantes, compartilhou uma mensagem misteriosa no seu Stories do Instagram. Ao lado do casal Mariano e Jakelyne Oliveira, ele escreveu: “Aos Malynes [junção dos nomes do casal], amanhã, terça, tem um negócio muito especial”.

Programação da final

Terça-feira (15/12/2020)

Na terça pode ser dia de muito fogo no feno! Isso porque os ex-participantes estarão na sede em Itapecerica da Serra para uma dinâmica chamada: lavandeira. Em outras palavras, será uma verdadeira lavação de roupa suja e terá o reencontro de Luiza Ambiel, Mirella, Cartolouco, Raissa Barbosa, Juliano Ceglia, Lucas Selfie e mais participantes. Ao final da noite terá a última eliminação do programa, ao vivo.

Quarta-feira (16/12/2020)

Restando quatro finalistas para o título de campeão, a programação do reality A Fazenda 2020 dará uma trégua de roça e eliminação. Para os peões relaxar até a final, a produção preparou uma festa final com a participação de todos os peões da edição. Será uma noite especial, com muita música, aperitivos e claro, um figurino e tema surpresa.

Quinta-feira (17/12/2020)

Na quinta-feira, dia 17 de dezembro, será a grande final do programa da Record TV. A noite começará com 4 peões disputando o voto do público. Logo no início, será revelado mais um eliminado. Sendo assim, o programa seguirá com três finalistas concorrendo ao prêmio milionário. Ao final do programa, Marcos Mion anunciará o vencedor do reality A Fazenda 12, que levará para casa R$ 1,5 milhão.