A Fazenda 2020: ex-peões vão voltar para programa no domingo

No começo do mês, a produção do reality A Fazenda 2020 deu início a um novo pré-confinamento para os eliminados do programa, retornarem à sede em Itapecerica da Serra. De tanto repercutir, finalmente esse dia chegou e será neste domingo (13). Durante a roça surpresa da última sexta-feira (11), o apresentador Marcos Mion revelou que todos os eliminados iriam participar de provas especiais no programa.

Ex-peões farão provas especiais em A Fazenda 2020

Os eliminados estão a caminho do reality e prometem ter fortes emoções ao encontrarem os “sobreviventes”, até agora no programa. Todos estão ansiosos para saber como será a reação de Jojo Todynho quando vir Luiza Ambiel. Ou até mesmo, o momento do reencontro dos amigos, Biel, Cartolouco e Juliano Ceglia. Mas, claro, sem esquecer dos primeiros eliminados, que não tiveram tanto tempo para o público de casa conhecer. Como: Fernandinho BeatBox, JP Gadêlha e Rodrigo Moraes.

Sem muitos detalhes, Marcos Mion revelou que todos eles irão participar de provas especiais em A Fazenda 2020. Além disso, eles também terão uma dinâmica chamada “lavadeira”, em outras palavras, lavação de roupa suja, que terá a presença de todos os 20 participantes e que pode causar ainda mais conflitos entre eles, ou seja, fogo no feno pode rolar nos próximos dias de confinamento rural.

“Domingo vai ter prova especial, com a participação de todos os eliminados. Elenco inteiro de A Fazenda 12. Todos eles vão estar aqui, de volta em Itapecerica”, revelou Mion, no programa ao vivo de formação de roça surpresa.

OPA! Preparem o feno porque o fogo está garantido na Fazendola! Neste domingo (13), todo o elenco do reality estará reunido. Vem ver os detalhes! 🤠🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0shttps://t.co/XR2uQ30YBO — A Fazenda (@afazendarecord) December 12, 2020

Cartolouco foi um dos primeiros a chegar no hotel e logo que colocou os pés no quarto, fez um Stories no Instagram para falar que foi o primeiro a tomar banho. “O primeiro a inaugurar o chuveiro do pré-confinamento foi o papai, tá?”, disse o jornalista. No programa, ele era famoso por não tomar banho.

o cartolouco botou funk na tv do hotel eu tô passando mal pic.twitter.com/sR5rfd8Yei — 𝚋𝚛𝚎 (@brecoments) December 5, 2020

Quais as novidades para a grande final?

A grande novidade, é que nesta edição a grande final será formada por quatro participantes finalistas. Porém, um deles será eliminado logo no início do programa ao vivo, que acontecerá no dia 17 de dezembro. A Fazenda 2020 também contará com uma edição especial do quadro ‘Vale a Pena Ver Direito’, com Marcos Mion.

Outra novidade da final, é que nesta edição terá uma plateia virtual, uma solução encontrada pela produção, para trazer o público ao cenário da atração do último dia. Para participar da plateia virtual, o interessado precisa ser cliente do Banco Original, patrocinadora master do reality rural. A última festa do reality também promete fortes emoções, e será na próxima quarta-feira (16). Além dessa plateia virtual, um fã será sorteado para assistir a final diretamente da sede, em Itapecerica da Serra. Tudo isso através da promoção que rolou nas últimas semanas no aplicativo TikTok – parceiro do reality show.

