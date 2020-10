A produção de A Fazenda 2020 acordou na manhã desta terça-feira (27) com o barulho de um carro de som passando informações externas aos peões. No entanto, essa não é a primeira vez que acontece algo do tipo no reality show. Desde 2017, quando a sede passou a ser em Itapecerica da Serra (SP), os fãs têm conseguido enviar recados aos confinados. Relembre:

Carro de sim em A Fazenda 11

A primeira vez aconteceu em A Fazenda – Nova Chance, com Marcos Harter. O peão recebeu um recado dos fãs, que o alertava para ele se afastar de Ana Paula Minerato, com quem tinha um romance na casa . “Bino, Bino, Bino, corre que a loira do Pânico é cilada. Se beber não dirija. Casal não vai à final. Força, Bino! Estamos contigo!”, assim diz a gravação.

O recado foi escutado pelo alvo certo, que acabou terminando namoro com a loira e passou a bater de frente com a sua rival, Flávia Viana. O médico chegou à final, mas ficou em segundo lugar ganhando um carro 0 KM. Flávia levou a melhor e conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Na décima primeira edição do reality show A Fazenda, os fãs enviaram um carro de som à sede para Netto Rodriguez, Guilherme Leão e Viny Veira. Na gravação, os seguidores alertavam quem do grupo adversário seria falso e dava todo o apoio necessário para o trio.

“Netto, Guilherme e Viny, vocês não estão sozinhos. Lucas e Carriri [Thayse Teixeira] são falsos!”, dizia a locução. O recado chegou aos peões, mas Thayse, que foi criticada, também escutou a mensagem. No entanto, a peoa se manteve bem no jogo e só saiu na reta final.

Andréa não mentiu

A mesma edição recebeu o carro de som em outras ocasiões. Uma das mensagens, por exemplo, foi direcionada a Diego Grossi. No jogo, Andréa Nóbrega entregou que o grupo adversário, do qual Diego fazia parte, havia combinado de votar nele. O que de fato aconteceu. “Diego, a Andréa não mentiu”, assim dizia a gravação.

Na tentativa de tentar disfarçar o barulho do carro de som, a produção acionou um alarme, mas o recado já havia sido entendido por Diego e Thayse. Durante o jogo, aliás, o peão tirou satisfação e deixou claro que estava jogando sozinho. Na edição, ele foi o terceiro colado.

A Fazenda 2020

Já em A Fazenda 2020, os fãs driblaram a produção do programa e entregou a MC Mirella que Biel não seria uma boa companhia. “Mirella, se afaste de Biel e Juliano. Estamos com você”, dizia o recado, pedindo para a cantora se juntar a sua antiga amiga, Stéfani Bays.

Diferente das edições anteriores em que apenas alguns peões ouviram o recado, dessa vez a casa toda surpreendentemente escutou a mensagem. Isso porque, os fãs contrataram um paredão de som com grande alcance para passar as informações do mundo exterior.

