A Fazenda 2020: Fãs Stéfani e Mirella enviam carro de som para o reality

Os fãs de Stéfani Bays e MC Mirella se uniram para informar as peoas sobre o que realmente se passa em A Fazenda 2020. Isso porque, eles contrataram um carro de som para levar mensagem gravada ao Sítio Toca do Tuim, em Itapecerica da Serra (SP). No entanto, uma equipe de seguranças impediram que o carro se aproximasse das redondezas da fazenda onde acontece o reality show.

Ao se aproximar da sede do confinamento rural A Fazenda 2020 já com o som ligado e a mensagem sendo transmitida, um segurança em uma moto parou o carro. O profissional ordenou que o motorista do veículo abaixasse o volume do som e desse meia volta. Na mensagem, os fã-clubes alertam MC Mirella de que ela está indo pelo caminho errado ao se unir a Luiza Ambiel e Biel. Além disso, destaca que com Stefani, ela é mais forte em A Fazenda 2020.

Novo plano

Apesar de não terem conseguido levar o recado para as peoas, os fãs estão elaborando uma nova estratégia pra fazer chegar a mensagem em A Fazenda 2020. Para isso, um grupo pretende alugar um drone e contratar uma pessoa para levar a gravação ao reality. No entanto, não se sabe o dia e horário em que pretendem fazer isso.

Não é a primeira vez de carro de som em A Fazenda 2020

Em novembro de 2019, ainda quando estava acontecendo A Fazenda 11, os fãs de Netto Rodriguez, Viny Vieira e Guilherme Leão, assim fizeram. Com um carro de som, a seguinte mensagem chegou aos peões: “Netto, Guilherme e Viny, você não estão sozinhos. Lucas e Cariri [Thayse] são falsos”.

No momento em que o carro de som se aproximou da sede, Thayse Teixeira estava na área externa e ouviu o recado. No entanto, a peoa não informou os rivais, por se tratar de algo contra ela. Os fãs também driblaram a Record e enviaram mensagens em outras ocasiões para Hariany Almeida e Andréa Nóbrega.

Record toma atitude

Devido aos inúmeros casos em que fãs enviaram mensagens do mundo exterior aos famosos confinados em A Fazenda 11, a Record TV reforçou a segurança para A Fazenda 2020. A emissora espalhou uma equipe pelas redondezas do confinamento para evitar que carro de som chegue próximo de onde o reality é gravado.

Em tempo

Na noite desta terça-feira (20), acontecerá mais uma formação de roça em A Fazenda 2020. Mariano, fazendeiro da semana, indicará um peão diretamente para a berlinda. Além disso, Raissa Barbosa, vencedora da prova de fogo, poderá interferir no jogo com os poderes do lampião. Um deles, o vermelho (escolhido pelo público), elimina a dinâmica do resta um. Nesse caso, ela terá que indicar três nomes para encarar uma nova votação pela casa. Além disso, a formação da casa e o puxado da Baia seguem normalmente.