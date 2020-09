A Fazenda 2020: Felipe Araújo, beijo e punições; veja resumo da festa

A terceira festa do reality A Fazenda 2020 começou pegando fogo no feno! Rolou de tudo e mais um pouco. Muito agito no show de Felipe Araújo, emoção com beijos e punições gravíssimas. Com tema “Shippados”, a festa rolou solta. Vem ver os melhores momentos.

Teve live show de Felipe Araújo – A Fazenda 2020

Os peões estão animados com as participações especiais da #FestaAFazenda! O Mion já se despediu e ficamos por aqui… Mas se quiser ver mais de #AFazenda12 já sabe, né? 😍🔥 Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/UDwneVKi8t — A Fazenda (@afazendarecord) September 26, 2020

Primeiramente, a festa com tema “Shippados” começou com live show de Felipe Araújo, que comandou o palco do reality com canções de sucesso do sertanejo. Aliás, ele foi atração especial da festa que rolou até a madrugada deste sábado (26). Dentre o repertório escolhido, ele cantou os sucessos como: “Espaçosa Demais”, “Residente”, “Atrasadinha” e “Mala é Falsa”.

Rolou Beijão de Biel e Tays Reis

A #FestaAFazenda deu o que falar! Teve até beijo do Biel e da Tays 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/Jr8nlMvxGh — PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 26, 2020

Um dos momentos mais esperados de A Fazenda 2020 foi o beijo entre Biel e Tays Reis. Tudo começou com uma dancinha romântica e terminou com um beijão daqueles de cinema. Enquanto os demais participantes curtiam o sucesso da música ‘Oração’, da Banda Mais Bonita da Cidade, o novo casal engataram o maior beijão na pista de dança.

Ao que tudo indica, esses dois só estavam esperando a próxima festa rolar para engatar de vez o romance. Não é de hoje que os cantores vêm sendo especulados como possíveis casal do reality. Biel chegou até se engraçar com Mirella no início, mas a funkeira preferiu ficar sozinha.

Beijo de Raissa e Lucas Selfie não exibido

O play plus cortou mas eu mostro, Todo esse bafafá pra isso? Esperava mais de vcs em Raissa e lucas. #FestaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/bWrTy0m0Wx — Gαвє (@bielsamos22rj) September 26, 2020

Mas, o beijo entre Raissa Barbosa e Lucas Selfie em A Fazenda 2020não teve tantos detalhes assim. Tudo porque, na web, os internautas criticaram a transmissão 24 horas do Playplus, de não exibir o momento romântico entre os dois. No entanto, segundo a maioria, ao invés de mostrar o beijo, a câmera registrou Juliano Ceglia, Mateus Carrieri, Mirella e Rodrigão no banheiro na baia.

Também teve punições em A Fazenda 2020

eles bebendo alcool em gel, MEU DEUS. É ISSO QUE DA COLOCAR POUCA BEBIDA #AFazenda12 #AFazenda #FestaAFazenda CANCELEM O PLAYPLUS" pic.twitter.com/emO8YbKQVe — Reidoreality (@rei_do_reality) September 26, 2020

Logo depois do fim da festa, Lipe Ribeiro e Mariano criaram um drink maluco com álcool em gel. O primeiro a experimentar a tal bebida foi o peão Lucas Selfie, que após ingerir, aprovou. Em seguida, Mariano disse: “Tem 70% álcool. Bebam” e entregou o copo para Jakelyne Oliveira, que desaprovou. Nesse meio tempo, os participantes estavam a maioria deles na piscina da sede, curtindo a vibe do momento, e foi então que a sirene disparou. Alguns gritaram: “punição”, e outros: “O que aconteceu?”.

Pelo descumprimento da regra, vocês vão ficar 24 horas sem água encanada”, comunicou a fazendeira Carol Narizinho. Mais tarde, a sirene tocou novamente. Desta vez, a peoa disse aos peões, que por descumprimento da regra do microfone, todos ficariam mais 24 hora sem água encanada. Ou seja, no total, 48 horas mordomias.