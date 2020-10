A Fazenda 2020: ‘Likes’ será tema da festa dessa sexta-feira

A próxima celebração de A Fazenda 2020, que acontece hoje (16), tem como tema os “likes” das redes sociais. Para completar a festa, os peão vão ganhar um show virtual da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba. Com eliminação de Carol Narizinho e conflitos entre os participantes, a noite promete ter fogo no feno!

As festas da 12ª edição do reality da Record têm dado o que falar: pegação e punição é o que não falta.

Festa em A Fazenda 2020

Por volta das 19 horas de hoje, os peões receberão fantasias coloridas voltadas para o tema da festa de A Fazenda 12. A decoração do show também será uma atração à parte. Isso porque, contará com luzes e objetos coloridos relacionados ao universo das crianças.

Assim como acontece nos eventos de toda semana em A Fazenda 12, os participantes não poderão escolher as roupas. Uma figurinista contratada pela Record terá a função de escolher os looks de cada um relacionado a personalidade e gosto individual.

Vem treta por aí?

Jakelyne foi a primeira a mostrar preocupação com a festa do dia. “Para ser sincera, estou é com medo dessa festa à noite”, disse a peoa. Questionada por Mirella, a Miss Brasil explicou que a casa vem enfrentando muitas brigas, e a noite de hoje pode ser o cenário para a lavação de roupa suja. “Tem muita gente engasgada com muita coisa, e quando a bebida entra em cena…”, contou a peoa de A Fazenda 2020.

A peoa se referia, principalmente, ao climão entre Mariano e Biel. Os dois estão em queda de braço desde terça-feira (14), quando foi formada a última roça. De lá pra cá, os peões têm trocado farpas e até ofensas.

Biel chegou a comparar a carreira dele com a de Mariano dizendo que a última música estourada do sertanejo foi há 12 anos, com “Camaro Amarelo”.

Em outro momento, Mariano não teve papas na língua e disse o que pensava sobre o funkeiro. “Toma porrada, fica 3 anos lá mocado, e quando volta age extamente..não consigo entender não. E quer falar pra mim de hombridade. Moleque desse no MS apanha de pau mole para aprendera virar homem, disse Mariano, referindo-se ao estado de Mato Grosso do Sul, onde mora.