A Fazenda 2020: depois de semana tensa, começa festa ‘shippados’

Com decoração toda vermelha e clima de love no ar, quem vai comandar o show em “A Fazenda 2020” durante a noite é o cantor Felipe Araújo, através do telão.

Depois de uma semana tensa e uma quinta-feira marcada por tensões, sextou na fazenda mais vigiada do Brasil – em clima de romance. Vem com a gente saber o que está rolando na festa “Shippados” de A Fazenda 2020.

Com decoração toda vermelha e clima de love no ar, quem vai comandar o show em “A Fazenda 2020” durante a noite é o cantor Felipe Araújo, através do telão. Além disso, a humorista Bia Napolitano vai se apresentar e falar sobre…casais.

Quem sabe pinta clima de romance? Mariano e Jake já formam o primeiro casal da edição.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Qual a programação do reality?

Confira o que acontece diariamente em A Fazenda 2020:

Segunda-feira é dia de Prova de Fogo. A disputa define quem ganha o lampião com o poder da chama da semana (prova gravada)

Terça-feira tem formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira é realizada a Prova do Fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira é dia de eliminação (ao vivo)

Sexta-feira tem convivência dos peões e o começo da transmissão da festa (ao vivo)

Sábado acontece a exibição dos principais momentos da festa da semana (gravado)

No Domingo o programa exibe a convivência dos peões de A Fazenda 2020 (gravado)

Com assistir A Fazenda 2020?

É possível conferir A Fazenda 2020 na Record TV às 22h30, todos os dias, ou na plataforma streaming PlayPlus que tem transmissão em tempo real, 24 horas por dia.

Quem tem interesse em se tornar assinante da plataforma de streaming da emissora, precisa desembolsar R$ 12,90 a R$ 32,80. O pacote de R$ 32,80 dá direito a quatro perfis em uma mesma conta e podem ser usados simultaneamente.

Segundo o canal de televisão, o PlayPlus também irá disponibilizar as integras do programa de TV. Os fãs do reality show também terão acesso à entrevistas com os peões que deixarem A Fazenda 2020.