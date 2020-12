A Fazenda 2020: festa vai ter ex-peões e promete lavação de roupa suja

A RecordTV começou a divulgar a programação da reta final de A Fazenda 2020 na noite desta segunda-feira (07) e uma delas promete fogo no feno: a festa de sexta (11) vai contar com Luiza Ambiel, Victória Villarin e outros eliminados do reality.

“A partir da próxima sexta, fique ligado. Provas desafiadoras, lavação de roupa suja e uma super festa com todos os competidores. É a semana especial que antecede a grande final da fazendola”, diz a locução. Já Marcos Mion apresentador de A Fazenda 2020, reforça em seguida: “a prioridade é cada um por si”.

Veja o vídeo da chamada:

Preparados para a última #ProvaDeFogo da temporada? 😱 A reta final da Fazendola ainda tem muita emoção e fogo no feno pela frente 🔥 Não perca, é nesta segunda (7), logo após a @NovelaJesus, na @recordtvoficial 🤩 Veja #AFazenda12 ao vivo em https://t.co/QwEASarqS0 pic.twitter.com/LTR3J8Ea1m — A Fazenda (@afazendarecord) December 7, 2020

Prova de fogo em A Fazenda 2020

No domingo (06) Biel ganhou a última prova de fogo e poderá mudar os rumos da próxima formação com roça com o lampião dos poderes em A Fazenda 2020. Disputaram com ele, Lipe Ribeiro e Tays Reis, que estão na baia da semana com Stéfani Bays, que foi puxada pelos concorrentes.

Na prova, os competidores tinham que passar algemados por um circuito com registros armados. Em seguida, com o braço preso em um cano com um cadeado, precisavam avançar até o final do percurso cumprindo alguns desafios. O menor tempo levava a prova de A Fazenda 2020.

Essa semana, o poder da chama vermelha, escolhido pelo público em votação no TikTok, vai definir o quarto roceiro da vez. Isso porque, quem tiver esse poder terá que escolher dois peões para uma nova votação em que todos os participantes vão escolher qual deles vai à roça. O poder da chama verde é uma escolha da produção e só é revelado durante a formação da roça.

Em tempo, Lidi Lisboa é a fazendeira e terá que indicar um concorrente para a berlinda. Vale destacar que os peões indicados à roça terão a chance de conquistar o chapéu de fazendeiro e se livrar da zona de risco nesta reta final de A Fazenda 2020.

