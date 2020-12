A Fazenda 2020: final do reality terá plateia virtual; saiba como participar

A final de A Fazenda 2020, prevista para 17 de dezembro, reserva muitas surpresas aos fãs do reality show. Uma das novidades será a plateia virtual, uma solução encontrada pela RecordTV para trazer o público ao cenário da atração em seu último episódio da décima segunda temporada.

Para participar da plateia virtual da final de A Fazenda 2020 é preciso ser cliente do Banco Original, patrocinadora master do reality show. O DCI entrou em contato com o banco, que explicou como funcionará a dinâmica de escolha dos integrantes de 150 lugares.

Como participar da plateia de A Fazenda 2020?

É preciso ter uma conta corrente online 100% digital no Banco Original. Logo em seguida, usar a criatividades e criar um vídeo contanto qual foi o momento mais original de A Fazenda 2020. Na sequência é preciso postar o material produzido no Instagram usando a hashtag #originalnafazenda e marcar a conta do banco.

Para a participação no concurso ser validada, é preciso ter o perfil aberto na rede social. Os vencedores serão anunciados nas redes sociais da patrocinadora de A Fazenda 2020.

Pandemia de Covid-19

Devido o aumento do número de casos de Covid-19 no Brasil em novembro, muito se especulou sobre a plateia da final de A Fazenda 2020. De início, antes da estreia da temporada, foi dado como certo que o último episódio não teria plateia.

Para levar o reality show ao ar, a RecordTV precisou adotar uma série de medidas de segurança. Por exemplo, todos os funcionários trabalham nos bastidores usando equipamentos de produção como máscara, e dependendo do setor, até uma roupa especial. Álcool gel foi disponibilizado por toda a sede em Itapecerica da Serra e nos bastidores. Além disso, os alimentos e objetos usados em provas e cenários são higienizados antes dos participantes terem contato direto.

Por fim, os confinados ficaram em pré-confinamento em um hotel em São Paulo e passaram por teste de Covid-19 antes do início de A Fazenda 2020.