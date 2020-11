A Fazenda 2020: Helicóptero invade o reality e peões se desesperam

A tarde desta quarta-feira (11) começou tensa em A Fazenda 2020. Isso porque, um helicóptero fez voo baixo na sede do programa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. No momento da passagem da aeronave, apenas MC Mirella e Raissa Barbosa estavam na área externa dos animais pegando água no poço.

O Playplus, serviço de streaming da RecordTV, mudou o foco da câmera após aproximação do helicóptero. No entanto, foi possível observar Raissa e Mirella correndo pela casa e entrando no quarto aos prantos. A ex-vice Miss Bumbum aparentou mais calma e sorriu em alguns momentos. Fãs acreditam que se trata de uma nova mensagem externa de fã-clubes em A Fazenda 2020.

A Raíssa e Mirella estavam tomando banho lá fora e de repente entraram na casa desesperadas chorando pic.twitter.com/aVge7uRAxl — Tá num Spa (@TeamTretaBR) November 11, 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os outros peões estavam dormindo no quarto principal da sede, após fortes emoções na formação da roça que aconteceu na noite desta terça-feira (10). Jojo Todynho, Raissa Barbosa, Lucas Selfie e Jakelyne Oliveira estão na nova roça da décima segunda temporada de A Fazenda 2020.

A reportagem do jornal DCI entrou em contato com a RecordTV para saber o que de fato teria acontecido. No entanto, a emissora disse que está em contato com a produção de A Fazenda 2020, para entender o que de fato teria acontecido. Uma nova ação de fãs não foi descartada.

Mandaram um helicóptero na fazenda????? O que rolou? raissa e mirella estavam esquentando água pro banho e passou um helicóptero pic.twitter.com/7xVzmSUnq0 — LUCÃO (@badlucao) November 11, 2020

Carro de som em A Fazenda 2020

Na manhã do último dia 27 de outubro, fãs de MC Mirella e Stéfani Bays enviaram um carro de som à sede de A Fazenda 2020. Na mensagem gravada, o locutor pedia para que a cantora se afastasse de Biel e Juliano Ceglia e se aproximasse da ex-De Férias com o Ex. As duas haviam se afastado ao longo das últimas semanas do confinamento.

No momento em que o veículo se aproximou das dependências do confinamento, os peões estavam na sala de estar, confinados. No entanto, o carro estava todo equipado com um paredão de grande alcance, o que permitiu que os participantes ouvissem a mensagem externa.

A produção de A Fazenda 2020, vale destacar, reforçou a segurança aos arredores da sede para barrar os fãs de entregarem mensagens externa aos peões. Marcos Mion, apresentador da atração, lamentou a ação dos fãs por meio de suas redes sociais após o ocorrido.

“Que pena esse carro de som. As pessoas se emocionam com o jogo e não levam em conta o trabalho de meses de centenas de pessoas pra fazer um confinamento. É uma pena”, escreveu o comunicador em sua conta do Twitter, onde soma mais de 13 milhões de seguidores.