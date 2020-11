A Fazenda 2020: Jake dá conselho para Raissa: ‘respira que vai piorar’

Raissa Barbosa seguiu a tarde abalada com a discussão que teve com Biel durante uma atividade patrocinada nesta terça-feira (24) em A Fazenda 2020. Chorando, a peoa recebeu uma frase de impacto de Jakelyne Oliveira que a intrigou mais ainda no reality show. “Respira que vai piorar”, disse a Miss Brasil. “É, vai piorar muito”, completou Lidi Lisboa. Em suma, hoje à noite acontecerá a formação da décima primeira roça no confinamento.

Raissa então levou a cabeça e com o rosto cheio de lágrimas, confessou: “Eu tenho muito medo dessa frase ‘vai piorar’. Tem como ficar pior que isso? Não pode ficar pior que isso não, não pode”, disse a ex-vice Miss Bumbum, que em seguida recebeu um conselho de Jake em A Fazenda 2020. “Já ache o seu ponto de equilíbrio que quando chegar à noite você…”.

A modelo então olhou para fotografias do filho e da mãe e respondeu: ‘eu já achei aqui o meu ponto de equilíbrio’. Fico olhando e pensando ‘ela falaria, ‘se acalme’, a minha cachorrinha estaria lambendo minhas lágrimas'”. Jake então reforçou o conselho. “Se apegue nas falas deles ‘se acalme’. Acalma seu coração, respira”.

"Respira que vai piorar!", diz Jake para Raissa. E é nesse clima que as peoas tentam manter o equilíbrio depois de tensão na atividade que rolou nesta terça (24) na sede 😳😱💣 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/CzSmQdt8Oy — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 24, 2020

Discussão de Raissa e Biel em A Fazenda 2020

Momentos antes de receber conselhos de Lidi Lisboa e Jakelyne Oliveira, Raissa foi consolada por Jojo Todynho e Tays Reis. A peoa desabafou afirmando que poderia tomar uma atitude que poderia ocasionar em sua expulsão de A Fazenda 2020. No entanto, ela disse que estava buscando no choro o controle necessário para se manter no reality show.

“Se eu não chorar, eu faço merda. Eu estou me segurando aqui, porque estou com ódio. Se eu não chorar, eu vou fazer besteira. Eu não falo nada, não faço nada. Se eu botar para fora, eu vou quebrar tudo aqui, eu não quero isso. É melhor eu chorar do que quebrar as coisas, fazer besteira e ser expulsa”, disse a modelo no quarto principal da sede de A Fazenda 2020 em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo.