A Fazenda 2020: Jake diz que pessoas se recusavam a vê-la como negra

Jakelyne Oliveira teve uma conversa polêmica com Lidi Lisboa na tarde desta terça-feira (17) no quarto principal de A Fazenda 2020. A Miss Brasil revelou que se considera negra, apesar de ter sido registrada como parda. A peoa ainda disse que sempre as pessoas se recusaram a vê-la como tal.

“Na minha certidão eu sou parda. Eu falei isso com a minha mãe. Isso por muito tempo foi uma questão minha com a minha mãe. Exemplo, a Raissa Santana que é Miss Brasil. Ela tem exatamente o mesmo tom de pele que eu, mas ela tem o cabelo black, é black que fala, né? E aí somos exatamente do mesmo tom de pele só que o cabelo dela é black”, explicou a fazendeira da semana de A Fazenda 2020.

“Eu tenho negro, branco, índio, eu tenho tudo. E ai minha mãe falou ‘Jake, você é negra’. E as pessoas falavam ‘não, você não é negra’. Não me aceitavam como negra e isso foi um questionamento com a minha mãe. Fomos fazer a minha árvore genealógica pra entender que na mistura virei cafuza (que é a mistura do negro com o índio) que o meu pai é negro e o meu irmão é considerado negro porque tem o mesmo tom de pele que o meu e tem o cabelo cacheado e o nariz maiorzinho. Agora porque eu puxei o cabelo liso da minha avó, eu não sou negra”, disse ela em A Fazenda 2020.

Jake explicou que ficou confusa após receber inúmeras negativas das pessoas afirmando que ela não é negra. “Isso pra mim na minha cabeça me deu um nó, porque eu sempre me considerei negra. Mas ai chegou um momento em que as pessoas viraram pra mim e falaram ‘não, você não é negra'”.

Jake falando como foi pra ela se entender como cafuza, que é a mistura de negro+índio.pic.twitter.com/EuwmGIDrLW — Jakelyne Oliveira 👑 (@iamjakelyne) November 17, 2020

Lidi opina sobre desabafo de Jake em A Fazenda 2020

Lidi Lisboa então fez uma uma crítica sobre o preconceito de muitas pessoas. “Cara, são tantas coisas igual você estava falando isso, eu me lembrei quando as pessoas falam ‘ah, você é negra, mas tem uns traços finos'”, observou.

Já Jake, seguiu concordando com a colega de confinamento e revelou um desabafo do cantor de pagode Thiaguinho durante uma conversa recente que os dois tiveram antes de ela entrar em A Fazenda 2020. “Como se fosse ruim. Sabe o que Thiaguinho falou pra mim? Que a palavra negra é tão pesada, que as pessoas elas preferem te desapropriar”, contou a famosa.