A Fazenda 2020: Jake diz que se sentiu traída por Tays

Jakelyne Oliveira foi a décima segunda eliminada do do confinamento rural da Record TV. Com isso, ela teve direito de participar da live do eliminado de A Fazenda 2020 na sexta-feira (4), com os jornalistas Victor Sarro e Dani Belovo. Durante o bate-papo, a modelo revelou que ficou decepcionada com a traição de Tays Reis no jogo.

Live do eliminado de A Fazenda 2020

A Miss Brasil 2013 relembrou a briga que teve com Tays, na última festa em que participou no reality. Segundo ela, a cantora quebrou a promessa em que fez com ela, ao revelar detalhes da conversa sobre Biel. “Me deixou um pouco chateada”, disse Jakelyne. Quando Victor Sarro questiona se ela se sente traída, a modelo diz: “Me senti traída por diversas questões. A primeira de todas foi lá mesmo, porque eu tinha pedido para ela [Tays] não falar mais sobre o meu nome, ela bebeu e falou. Isso já me irritou, porque Poxa, bebe e esquece tudo o que conversa? Me deixou um pouco chateada. E a segunda coisa foi porque, não é que é errado pedir conselho para as amigas, só que nunca coloco o nome dela em uma discussão. Foi um momento em que eu tentei proteger ela, mas ela acabou me colocando como a errada. Eu saí como a errada da situação, e no final aconteceu o que eu já imaginava.”

Sobre seu posicionamento em A Fazenda 2020, ela reflete: “É um julgamento, uma discussão que eu não sei dizer hoje, se foi certo ou errado. Mas, eu acredito que eu agi com o meu coração. Aliás, eu agi com o meu coração e gostaria que fizessem comigo. Pode ter me prejudicado? Pode, mas só que eu estaria sendo falsa se eu não falasse pra ela [Tays]”. Sobre fazer diferente, Jake diz: “Neste momento não faria diferente. Eu prefiro ser julgada numa atitude que eu tomei seguindo meu coração, do que ser julgada por algo que eu não fiz”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jake ‘queima’ Biel, Mirella e Luiza

“Hoje eu queimaria o Lucas [Selfie], porque quando ela foi no Faro [Hora do Faro] e ele colocou os adjetivos positivos em mim, eu até me emocionei falei: ‘poxa, que bom que ele saiu e falar não era isso que tava acontecendo’, foi no puro sarcasmo. Então isso fo feio, eu achei feio. Foi estratégico da parte dela, mais foi feio”, disse Jake, mesmo sem queimar o youtuber.

Mas, o terceiro escolhido não teve tanta sorte como Selfie. A Miss escolheu Biel para ‘queimar’ e disse: “Como não queimar o menino Biel” E ela ainda cantou um trecho dos seis hits do cantor: “Sabe que o Biel caprichou, mandou a Jake pra roça”.