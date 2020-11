A Fazenda 2020: Jake e Jojo se irritam com com discurso de Mion

Marcos Mion deixou Jakelyne Oliveira e Jojo Todynho irritadas com discurso de anúncio da Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2020. Isso porque, antes de anunciar a nova fazendeira do reality show na madruga desta quinta-feira (12), o apresentador fez mistério.

Cansadas após duas horas de prova de resistência, a primeira de A Fazenda 2020, as peoas não esconderam incomodo com a demora do apresentador. A Miss Brasil foi a primeira a repreender o comunicador pela sua demorada e ‘enrolada’ introdução de palavras.

“Nossa, Mion, mas você mata, hein. Não consigo nem raciocinar e você está nessa lerdeza. Nossa senhora, me desculpe (…) Depois disso, eu ainda preciso dar um discurso pra ficar. Vou falar rosa, roxa, amarelo, vermelho”, disse Jake. Diante da negativa da peoa, Mion tentou se justificar.

“Deixa eu dar emoção, meninas. Eu preciso fazer a minha emoção”, respondeu ele, que passou a palavra para Jojo Todynho em A Fazenda 2020. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? surpreendentemente solicitou que o apresentador fosse breve com o resultado da prova. “Ah, é porque não é ele que vai sentar no banquinho amanhã. Eu já tô pronta pra sair daqui e fazer o meu discurso”, ironizou.

Marcos Mion, em seguida, respondeu a Jojo que ele sofre em ter que passar a decisão do público toda quinta nos programas especiais de eliminação. “Deixa eu falar uma coisa: eu, de coração, tô lá com vocês em todas as roças. Eu sento no banquinho e sofro com todo mundo”. Logo depois do climão, o comandante do reality rural deu o resultado de que Jake é fazendeira pela terceira vez na edição.

Jake Oliveira vence novamente a #ProvaDoFazendeiro! Veja o momento 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/9bqzpkSO7A — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

Como foi a prova do fazendeiro em A Fazenda 2020?

A prova que definiu a novo manda-chuva de A Fazenda 2020 exigiu das competidoras Jojo, Jake e Raissa Barbosa, memória, resistência e paciência. Isso porque, elas tinham que andar em uma roda gigante em movimento e decorar uma sequência exibida em um dado gigante.

A disputa continuava com uma contagem regressiva de 1 minuto, em que as peoas tinham que sair da roda e montar a sequência transmitida no dado. Para isso, cada uma tinha uma bancada com as peças correspondentes para serem organizadas na ordem da sequência mostrada.

Logo em seguida, as participantes tinham que retornar a roda e continuar a caminhada observando o dado gigante que ditava a nova rodada. Ao final, quem somasse mais pontos se tornava a fazendeira. Jake fez 132 pontos, enquanto Jojo 128 e Raissa Barbosa 113 + 6 – 119. Isso porque, a roda amarela, em que a ex-vice Miss Bumbum estava, valia 6 pontos a mais no total da pontuação.