A Fazenda 2020: Jake e Lidi lavam roupa suja e falam de Mirella

Jakelyne Oliveira tentou se reaproximar de Lidi Lisboa em A Fazenda 2020, na manhã desta terça-feira (17). A fazendeira da semana questionou a colega de confinamento sobre o porquê que ela tem ficado irritada desde a semana passada. A mudança de comportamento da atriz surgiu desde que Lucas Selfie foi eliminado do reality show em roça contra Jojo Todynho e Raissa Barbosa.

“As pessoas dançando, cantando, vocês parece que nunca têm problema, então eu devo ser muito errada mesmo. Eu pensava: ‘a Jake tá me irritando porque é perfeição’. Ontem eu só queria ficar quieta, por isso que eu explodi”, explicou Lidi. Logo em seguida, Jake justificou: “É que a gente conversa muito”.

“Sim, mas eu me irritei com aquilo, mas não é com você, é que eu não tô bem”, disse Lidi. Jake se mostrou compreensiva, mas fez observação. “Sim, eu me questionei se fiz algo pra você ter sido tão grossa comigo. Tem dia que a gente realmente não tá bem, ainda falei pro Mariano que esperava que só fosse um dia. Sei que o Lucas é uma pessoa extremamente importante na sua vida, mas lembre também que tem gente que gosta de você”.

A Miss Brasil também falou sobre a pressão do confinamento e disse se sentir mais forte graças a companhia de Mariano, com quem vive um affair. “Eu que tô com o Mariano a gente consegue se acalmar. Na hora que nós deitamos, e a gente se abraça, isso já dá um conforto”.

Prova de fogo em A Fazenda 2020

Lidi Lisboa, que disputou a prova de fogo de A Fazenda 2020 com Raissa e Mariano, desabafou sobre não ter conquistado o lampião. “Tudo irrita aqui. As pessoas cantando, dançando, não existem problemas. É uma irritação, tudo me irritou. Eu não ter ganho a prova, aquilo me matou. Queria muito ter ganho”

Lidi pede pra sair do reality

Desde que Lucas foi eliminado de A Fazenda 2020, Lidi tem deixado claro que não faz questão de continuar confinada no reality. Intrigada com o pedido da peoa, Jake a alertou para não ‘pedir pra sair’. “Fica complicado para o público saber e poucas pessoas chegariam em você e fazer o que eu estou fazendo de te perguntar se quer ir pra roça. Então vai para o reservado, tira o microfone, grita, mas não fica falando que quer sair. O público não vai deixar alguém que quer sair”.

Já Lidi, voltou a desabafar sobre a pressão do confinamento. “Isso aqui não é autoconhecimento, é designado pra você surtar, pra tirar a pior coisa de você e você mostrar. Eu tenho não guardar muita coisa pra mim. Nunca tive espinha, mas olha meu rosto. Eu quando sair daqui vou ter que fazer terapia mesmo, tratamento de choque. Você surta por uma coisas que você fala: ‘que ridículo, que medíocre que eu fui’. Mas na hora do estresse, não dá. Eu achei que eu estava em ano de pandemia, que eu estava mais sensível, mas… Conviver com pessoas é complicado”, falou.

Na área externa, Jake fala sobre a aproximação entre Lidi e Mirella 😬 "Aconteceu naturalmente", responde a atriz 👇 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/MtkqEozGbi — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 17, 2020

Reaproximação de MC Mirella

A DR entre Lidi e Jake também teve Mirella no centro da conversa. A protagoniza de Jezabel falou que tem sido julgada por dar uma nova chance para a cantora. “Eu fiquei chocada com o que o Mateus falou sobre não puxá-la por ela não ter um bom sei lá o que de provas e ao mesmo tempo me julgar, posso estar errada, mas senti um julgamento, de eu dar uma chance de a Mirella ficar em paz”.

Já a Miss, surpreendentemente disse que achar que Lidi só se reaproximou de Mirella por achá-la forte no jogo. “Mas vou te falar uma coisa. Você e Mariano são muito fortes. Jojo é muito forte. Biel e Tays agora são muito fortes”, explicou ela, que essa noite vai indicar um concorrente à roça.