A Fazenda 2020 estreou em 8 de setembro com a promessa de suprir a ‘carência’ do público fã de reality shows. Mas todo formato do gênero que se preze, tem que ter pelo menos um casal. Na décima segunda edição do confinamento rural até o presente momento, Jakelyne e Mariano, e, Lucas Selfie e Raissa Barbosa, formam os dois casais da temporada. No caso do primeiro casal, a química natural chega a passar longe da realidade.

Ao estilo adolescente, o romance começou com trocas de olhares e uma aproximação relâmpago que dividiu opiniões do público do programa. Para muitos, os dois teriam combinado de formar casal antes mesmo do início de A Fazenda 2020. E teve até gente famosa que compartilhou da opinião. Nicole Bahls, por exemplo, disse que ‘os dois forçaram para fazer a linha romance’.

“Estou percebendo duas pessoas forçando fazer uma linha de romance. Uma coisa meio armada. Acho que é uma coisa combinada fora da casa, estou sentindo algo já combinado antes, está muita forçação, não está muito natural”, disse a ex-panicat em entrevista ao Programa Pânico, da Rádio Jovem Pan.

Que é combinado, não podemos afirmar, mas a química entre Mariano e Jake tem deixado o público irritado. Nas redes sociais os dois são frequentemente tachados como ‘casal chato’ ou ‘fake’. Tudo isso, diante de inúmeros beijos e chamegos melosos protagonizados na sede de A Fazenda 2020.

Mas nem só de haters vive o casal Maylene (junção dos nomes Mariano e Jakelyne). Fora da casa de A Fazenda 2020, uma torcida numerosa acredita fortemente que o amor entre os dois é real. No entanto, o intérprete de Camaro amarelo colocou em dúvida a continuidade do romance após o fim do reality show.

Jake e Mariano vão terminar namoro?

Durante a festa ‘street’, que aconteceu na noite de sexta-feira (6), Mariano disse para Jake que não acredita em ‘amor de reality’. Mais um indício de que a química entre os dois passa longe. Para o sertanejo, é preciso viver experiências fora do ambiente cercado por câmeras. Por exemplo, conhecer amigos de ambos, sair sozinho e depositar confiança, além de entender gostos e manias pessoais.

O comentário do cantor não deixou a Miss Brasil nada feliz. Mas o ponto alto da conversa foi quando Henri Castelli, ex-namorado da Miss Brasil, virou assunto da DR do casal. Isso porque, Mariano enalteceu a beleza do ator de Flor do Caribe e tratou como coisa de ‘outro mundo’ o fato de Jake ter terminado namoro com o galã.

“Po***, o Henri é fo**. O cara é bonito pra cara***. Tomar no c*, né. Você me zoou. Tenho que correr um pouquinho pra chegar”, disse ele. Já Jakelyne, repreendeu o ficante. “Faça um favor pra gente, por favor. Não faça mais essa brincadeira. Se eu quisesse ficar com ele, não teria terminado”.

Assessora proibiu Jake de formar casal em A Fazenda 2020

Sylvia Goulart, assessora de imprensa de Jakelyne Oliveira, aconselhou a modelo não formar casal em A Fazenda 2020. A revelação foi feita pela própria Jake durante conversa com Jojo Todynho na sala de estar na tarde desta segunda-feira (9). A peoa, no entanto, disse que respondeu ‘não dando garantia’ de que seguiria o conselho.

