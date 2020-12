A Fazenda 2020: Jake e Mateus discutem após ao vivo e clima fica tenso

Na madrugada desta quarta-feira (2), após a votação da 12ª roça do confinamento rural de A Fazenda 2020, os participantes Jakelyne Oliveira e Mateus Carrieri bateram boca feio na sede do reality da Record TV. Tudo porque durante a votação ao vivo, o ator escolheu indicar a miss, para sentar no primeiro banquinho da noite.

Antes de mais nada, a noite de votação da roça foi cheia de emoções e surpresas. Primeiramente, o apresentador Marcos Mion pediu para o cantor Mariano abrir os poderes do lampião. Depois de ler atentamente, o sertanejo escolheu ficar com a chama verde e repassou o da chama vermelha, para a atriz Lidi Lisboa. Ao escolher o poder da chama verde, o sertanejo ficou imune à roça, mas como consequência, a sede terá que ficar 48 horas sem água. Ao final da noite, os roceiros foram: Jake, Biel, Lidi e Jojo. Vote na Enquete DCI.

A Fazenda 2020: Mateus vota em Jake que não gosta

O ator Mateus Carrieri tinha o poder de fazendeira para indicar o primeiro roceiro da noite. O peão iniciou sua justificativa de voto, já tirando da reta a participante Lidi Lisboa – que seria uma opção de voto na roça. Mas, durante a votação, ele disse que seu voto iria ser em outra pessoa essa semana. Sobre a indicação, ele falou: “Não tive problemas nenhum, mas em algum momento que ela se sentiu ameaçada, ela votou em mim. Nas justificativas, eu não senti sinceridade e por esse motivo, eu vou indicar a Jake [Jakelyne Oliveira]. Já a miss, disse que estava sentindo que seria escolhida pelo ator, mas que não concorda de ele falar que não sincera nos motivos, já que o voto foi para defender o Mariano.

Após ser coroado como dono do chapéu, Carrieri participou da live do fazendeiro para o aplicativo TikTok, o ator falou que Jakelyne foi umas das pessoas que decepcionaram no programa. Para ele, a modelo não votaria nele tão cedo, e por isso ele diz que está com o “pé atrás” com ela.

Jake e Mateus após ao vivo

Já na área interna da sede do reality A Fazenda 2020, Jakelyne conversava com Stéfani enquanto tirava a maquiagem do rosto. O papo claro, sobre a indicação da peoa à roça. A Miss Brasil 2013 não gostou de ser opção do ator e chamou ele de: “incoerente , prepotente e arrogante”. Mas, para surpresa da modelo, que estava virada para o espelho, o ator apareceu e escutou ela reclamando. Foi então que ele questionou: “Onde você acha que eu fui incoerente e fiz a mesma coisa?”. “Quando você julgou a Lidiane [Lidi Lisboa] semana passada falando que vocês tiveram brigas e escolheu o Mariano, sendo que o mais óbvio seria escolher você”, respondeu Jake.

Ainda segundo a indicação da roça, Mateus explicou: “Eu não posso mudar de opinião? Eu estava magoado com duas pessoas, eu pesei na balança quem eu queria”. A modelo retrucou: “Que bom, porque sua função como fazendeiro é pesar na balança e escolher quem você quer. Mas eu também estou no direito de falar que você foi incoerente de todas as coisas que você falou”.

Descobrimos: Era sobre o Mateus! O peão não ficou quieto e pediu para Jake "falar na cara" dele 🔥🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/GC1e5AGg0A — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 2, 2020

Ainda sobre a discussão, Mateus voltou a dizer que o argumento da modelo não foi verdadeiro para ele. “Você quis tirar o seu da reta”, relembrou o ator ao receber o voto na roça anterior.

O clima está esquentando entre Jake e Mateus 🔥🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/89X8M4uB8C — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 2, 2020

Jake também relembrou uma atividade do programa ‘Hora do Faro’, em que o ator vetou ela. “Me vetou, sabe qual foi a frase que você falou: ‘para selar a paz'”, disse a modelo. Mateus assegurou: “Mas o seu na reta numa atividade do Faro [Rodrigo], eu não te botei na roça. Para completar, a modelo disse em A Fazenda 2020: Não estou chateada de você ter me mandado, os seus argumentos estão tá tudo certos, são seu argumentos. Mas eu acho sim, que você cuspiu pra cima e caiu na cara, porque semana passada você criticou a Lidi por fazer a mesma coisa que você fez.”

"Cuspiu pra cima e caiu na cara", diz Jake a Mateus 🔥🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/MuayblWQoh — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 2, 2020

