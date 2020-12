A Fazenda 2020: Jake ganha iPhone 12 e joias caras de fãs em hotel

Jakelyne Oliveira não ganhou R$ 1,5 milhão, mas se tornou uma das participantes mais queridas do público de A Fazenda 2020. Nesta sexta-feira (11), por exemplo, a Miss Brasil foi surpreendida com presentes caríssimos dos fãs. Entre os mimos, um iPhone 12 avaliado em R$ 7.199 e joias sofisticadas.

Quem contou a novidade foi a própria Jake, que foi a décima segunda eliminada de A Fazenda 2020. “Gente, do nada chega simplesmente um iPhone, um iPhone 12, e uma pulseira. Gente, tô chocada. Não mandaram só o iPhone, mandaram o iPhone com a capinha, com o fone”, disse ela, que no reality viveu um affair com Mariano.

Além do celular de última geração, Jake detalhou que ganhou fone oficial avaliado em R$ 1.699. O acessório, vale destacar, não vem incluso no celular que foi lançado recentemente, precisando ser comprado separadamente.

Jake de A Fazenda 2020 e celular emprestado

Confinada em um hotel em São Paulo com todos os outros eliminados, Jake estava usando um celular emprestado para gerar conteúdo. Isso porque, o da modelo parou de funcionar na semana passada, assim que ela deixou A Fazenda 2020 e teve que seguir para um novo confinamento.

A Miss Brasil pegou um celular emprestado de Lucas Selfie, que levou dois aparelhos e um notebook para o quarto de hotel para passar o tempo. Jake contou aos fãs que devolveu o celular do colega de confinamento, e prometeu uma leva de conteúdo para os admiradores.

“Já devolvi o celular do Lucas [Selfie] ontem e hoje eu irei devolver o da Raíssa porque é real oficial: os meus fãs me deram…ai, meu Deus. Pera, ai meu Deus. Gente, eu tô chocada. Gente, gente, agora, é conteúdo que vocês querem? É boa qualidade, é um bom áudio, uma boa resolução? Ó, podem me cobrar, gente, calma, o que é isso?”, disse ela, surpresa com os mimos dos fãs conquistados em A Fazenda 2020.