A Fazenda 2020: Jake ganha prêmio e faz desabafo no reality

Jakelyne Oliveira começou a semana bem em A Fazenda 2020. Isso porque, a fazendeira da semana ganhou um prêmio de R$ 10 mil de uma marca patrocinada do reality show. Marcos Mion, apresentador da atração, apareceu no monitor da sala de estar e deu a notícia sobre uma a atividade que aconteceu na área externa.

A Miss Brasil foi presenteada com o valor em dinheiro por Mariano, que tem o lampião dos poderes e teve que fazer uma simulação de transferência bancária. Em suma, o processo é para promover o PIX, novo sistema do Banco Central do Brasil que entra em operação no país essa semana.

“R$ 10 mil, eu só havia ganhado R$ 4 mil, comecei a semana bem”, desabafou a modelo ao comemorar a conquista. Logo após a peoa embolsar o prêmio da atividade patrocinada, os peões voltaram a ser confinados na sede.

Mariano e os poderes do lampião em A Fazenda 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O intérprete de Camaro amarelo disputou a sua primeira prova de fogo e saiu vitorioso com o lampião dos poderes em mãos. O cantor terá que escolher entre as chamas vermelha e verde durante a formação da roça que acontecerá nesta terça-feira (17) em A Fazenda 2020.

O público votou pelo TikTok e já definiu o conteúdo da chama vermelha. Especialmente essa semana, não haverá a dinâmica do resta um. Isso porque, o dono deste poder, terá que indicar o quarto roceiro à roça. Sendo assim, a fazendeira Jake indicará o primeiro roceiro, enquanto o segundo será o mais votado pela casa.

Como de praxe no formato de A Fazenda 2020, quem é o mais votado pela casa deve puxar da baia pra roça o terceiro roceiro. Essa semana, Raissa Barbosa, Lidi Lisboa, Stéfani Bays e Biel estão morando na parte desconfortável da casa. Por fim, o poder da chama verde será revelado somente durante a edição ao vivo de formação da roça.