Jakelyne Oliveira quebrou o protocolo de estratégia de imagem e revelou que sua assessora a proibiu de formar casal em A Fazenda 2020. A peoa deu com a ‘língua nos dentes’ em conversa com Jojo Todynho na sala de estar, na tarde desta segunda-feira (9).

“Minha assessora falou: ‘Não faça casal’. Mas, se fizer, a gente segura o rojão aqui fora. Três semanas depois…”, contou ela, aos risos. “Eu falei pra ela ‘não vou garantir”, disse, assim, em seguida. Em A Fazenda 2020, a Miss Brasil está se envolvendo amorosamente com o cantor Mariano. Os dois, inclusive, já protagonizaram inúmeras DR’s e beijos ardentes.

Jake disse que não foi só de veto que a reunião final (antes de entrar em A Fazenda 2020) com a assessora Sylvia Goulart, foi feita. A peoa contou que recebeu conselho de sua representante. “Ela também me falou para seguir meus princípios, ser quem eu sou”.

Jojo, em seguida, falou sobre o seu comportamento dentro e fora do reality show. “Eu sou uma pessoa dificílima de lidar, eu tenho conhecimento disso. Só que eu estou em um lugar fora da minha casa. Na minha casa eu tenho minhas manias”, disse a cantora, que costuma tomar banho com os seios de fora usando apenas adesivos pequenos para cobrir os mamilos.

Quem é a assessora de Jake?

Sylvia Goulart é a assessora responsável por gerenciar a imagem e carreira da Miss Brasil. Coincidentemente, a profissional é a mesma que assessorou campeões de A Fazenda como Flávia Vianna e Douglas Sampaio. Sylvia é sucesso entre os famosos e tem um escritório no Rio de Janeiro.

Relacionamento de Jake e Mariano em A Fazenda 2020

O namoro entre a modelo e o cantor sertanejo aconteceu nas primeiras semanas de confinamento em A Fazenda 2020. Na festa arco-íris, os dois trocaram palavras e protagonizaram um beijão que foi assistindo e aplaudido pelos colegas que já shippavam o casal. Mas na festa Street, Jake e Mariano tiveram uma DR intensa com direito a ex da peoa no centro da discussão.

Em conversa com a ficante, o intérprete de Camaro amarelo surpreendentemente disse não acreditar em amor de reality show. “O que eu falei pra você? Aqui é lindo. A gente tem as mesmas obrigações e é perfeito. Mas quem dera a gente vivesse esse mundo pra casar, ter oito filhos e a por*** toda. Não tem como jurar amor eterno aqui dentro, gente. Eu não acredito em casal de realiy. Se lá fora, as coisas juntarem e forem, aí beleza. Agora, casal que se jura amor eterno aqui e jura amor eterno aqui dentro, não acredito. Lá fora é outra coisa. Minha rotina, sua rotina e tal. Suas amizades”, disse, assim, o sertanejo.

Durante a discussão Mariano citou o fato de Jakelyne ter namorado o ator Henri Castelli, tido como um dos homens mais bonitos do Brasil. A peoa não gostou nada e por fim disparou: “Faça um favor pra gente, por favor. Não faça mais essa brincadeira. Se eu quisesse ficar com ele, não teria terminado”.