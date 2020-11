A Fazenda 2020: Jake teme virar alvo de Mirella, caso ela volte da roça

Na tarde desta quarta-feira (18), no confinamento rural de A Fazenda 2020, a participante Jakelyne Oliveira revelou estar apreensiva para a roça da próxima quinta (19). Tudo porque a Miss Brasil 2013 indicou MC Mirella para a berlinda, e caso ela volte, a peoa pode virar alvo direto da funkeira.

A Fazenda 2020: Jakelyne teme virar alvo de Mirella

Na área interna da sede do reality da Record TV, a fazendeira conversou com a ex-MTV, STéfani Bays sobre a indicação de Mirella na roça. Ela disse que não se arrepende de ter votado na funkeira e acrescentou: “Sei que já votou em mim duas vezes, sei que quando precisar vai votar em mim de novo”. Ele ainda acrescentou: “Eu tô muito tranquila com a minha indicação, porque eu segui o meu coração, a minha logística. Sei que já votou em mim duas vezes, sei que quando precisar vai votar em mim de novo.”

Durante o voto na roça ao vivo de terça (17), a Miss indicou Mirella, e disse seu discurso em seguida: “Eu pensei, repensei e confesso que pensei em achar um motivo para mandar outra pessoa, para tentar defender pessoas que eu gosto. Mas, se eu fizesse isso, eu estaria comentando o mesmo erro da semana passada, votando em Mateus ao tentar defender o Mariano.”

Ainda em conversa com a roceira Stéfani [Bays], a peoa disse: “Eu tenho muito carinho por você. É uma pessoa que eu não vejo possibilidade de voltar. Quando eu puder, eu quero defender, eu quero ajudar… Eu gosto de você”. A ex-MTV está encarando a roça pela primeira vez no reality A Fazenda 2020.

Jakelyne desabafa com Biel

Na mesma tarde, a peoa conversou com o cantor Biel, novamente sobre sua indicação para a décima roça do reality. Assim como adiantou para Stéfani, ela afirmou estar em paz com sua escolha. “Pra ser bem sincera, o voto no Mateus [Carrieri], me doeu, tirou meu sono, porque eu fui contra o meu coração. Agora, o voto na Mirella [MC], por mais que elas estejam achando que eu armei alguma coisa, que eu fiz alguma coisa, eu tô em paz, tô cem por cento em paz. E isso me acalma”, disse Jake.

Em seguida, Biel comentou: “É isso que vale”. A peoa então completou o desabafo: “Se eu tivesse pensado estrategicamente em proteger e ir contra o meu coração, pra proteger quem eu gosto. Hoje, elas iam ter certeza que tinha sido planejado alguma coisa. Ai ficaria nítido.”

Quem está na décima roça de A Fazenda 2020?

A roça desta semana está formada por: MC Mirella [indicada pela fazendeira Jakelyne]; Mateus Carrieri [mais votado pela casa]; Stéfani Bays [puxada da baia pela mais votado da noite] e Jojo Todynho [indicada pelo ‘Resta Um’]. No entanto, tirando Mirella, um dos três ainda pode de salvar, com a prova do fazendeiro que será realizada nesta noite, ao vivo pela Record TV.

