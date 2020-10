A Fazenda 2020: Jake usa biquíni branco e peoas pedem patrocínio; conheça a marca

Jakelyne Oliveira tem arrasado nos looks desde que chegou em A Fazenda 2020. A modelo tem esbanjado bom gosto e estilo desde a estreia do reality. A influenciadora digital Victória Villarim até pediu para ser patrocinada pela marca usada pela miss. Confira!

Na tarde desta segunda-feira (12), as peoas de A Fazenda 2020 aproveitaram para desfrutar da piscina do reality show rural. Enquanto se arrumavam, as participantes elogiaram a marca Pajaris, responsável pela confecção das peças que Jakelyne Oliveira usa no programa.

Victória pediu patrocínio

Enquanto trocavam de roupa, as participantes de A Fazenda 2020 começaram um papo sobre biquínis, os modelos que a miss escolheu levar para o confinamento foram elogiados.

“Gente, pode pegar”, ofereceu a modelo. “Eu amei essa saia”, disse Victória Villarim. “Menina, é da marca da sua amiga né?”, completou a influenciadora digital. “Sim, é tudo da marca da minha amiga”, contou a peoa de A Fazenda 2020.

Victória então falou o nome da criadora da marca e pediu: “Camila Panades, me patrocina”. “Camila Panades, a gente te ama”, comentou Jakelyne. “Me patrocina”, repetiu a ex-noiva de Eduardo Costa.

Conheça a marca Pajaris

As peças levadas por Jakelyne para A Fazenda 2020 são da Pajaris, uma marca Moda Praia 100% autoral de Camila Panades, que busca conciliar beleza , luxo e conforto. O catálogo da empresa conta com biquínis, maiôs, tops, kaftans, batas, vestidos, saias, cangas, shortinhos, lenços e acessórios. O nome é inspirado na palavra em espanhol “pajaros”, que traduzindo significa “pássaros”.

Público de A Fazenda 2020 foi influenciado por looks de Jakelyne

Nas redes sociais, muito se falou dos looks da miss no reality show rural. Alguns internautas até comentaram que comparam peças da marca por influência de Jakelyne em A Fazenda 2020.

Confira alguns looks da peoa em A Fazenda 2020:

Hoje, segunda-feira (12), a peoa de A Fazenda 2020 resolveu colocar um biquíni branco com uma saia, ambos da Pajaris. Ela emprestou seu look vermelho para Stéfani Bays.

A participante também abalou estruturas quando usou o modelo “Saia Barcelona Pink” com o “Biquíni Jeri Branco”.

Em outro dia de sol, a modelo escolheu um biquíni vermelho da mesma marca.

E A Fazenda 2020 não foi a única lugar em que a peoa escolheu um biquíni vermelho de arrasar. Há quase 1 ano, a miss já vinha desfilando por aí com looks da marca.