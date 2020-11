- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No começa da tarde desta segunda-feira (23), a Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira, teve uma crise de choro no reality A Fazenda 2020. Depois de ter perdido a Prova de Fogo vencida por Lipe Ribeiro no último domingo (22), a peoa teve uma discussão com o ator Mateus Carrieri, e isso pode ser o principal motivo do choro da modelo.

A Fazenda 2020: Jake chora na casa da árvore

Isolada na casa da árvore, a peoa lamentou sobre o fato de ter que fazer escolhas no jogo. Mesmo não falando os motivos para tantas lágrimas, tudo indica que Jake tenha se sentido mal depois de escolher mandar Mateus Carrieri para a baia. Tudo começou depois da disputa pelo poder do lampião. A regra diz que os dois participantes que perderem a prova, terão que ir automaticamente para a baia. Mas, ainda assim, precisa, escolher mais dois peões para irem juntos.

Ou seja, com a vitória de Lipe, Jake e Tyas Reis tiveram que puxar mais dois participantes para completar o quarteto da baia. Foi então, que a modelo escolheu Mateus, e o peão não gostou muito da ideia. Logo após descobrir que terá que passar essa semana na baia, o ator reclamou: “Puta que pariu”. A miss até tentou argumentar a respeito, porém, sem sucesso. “Queria que eu puxasse quem?”, questionou ela em A Fazenda 2020.

Jake votou em Mateus na roça passada

Essa não foi a primeira vez que Carrieri ficou revoltado com alguma indicação da modelo no jogo. Na roça passada, Jake precisou votar em Mateus para salvar o sertanejo Mariano [affair na casa] da roça. Porém, a justifica não agradou o ator, que ficou indignado com a escolha de voto na formação da roça de A Fazenda 2020.

Depois do chororô todo na casinha da árvore, a modelo retornou para a área interna da sede, e rapidamente recebeu apoio de Mariano. Foi possível observar os dois deitados por alguns instantes, até que a câmera do Playplus 24 horas mudasse o foco de transmissão. Mas, mesmo com o pouco tempo, deu pra perceber que Jake ainda estava bem abalada como toda a situação do jogo.

Formação da roça

Em todas as formações de roça é uma surpresa diferente. Teve de tudo com os poderes do lampião [chama vermelha e chama verde]. Desta vez, a roça promete fortes emoções ao vivo. Sob comando do apresentador Marcos Mion, a roça começa com a escolha do lampião, ou seja, o participante que conseguiu vencer a prova de fogo. Lipe irá abrir o lampião e ler os dois poderes. A chama vermelha escolhida pelo público do TikTok será revelado no programa ao vivo desta segunda (23). Porém, a chama verde será aberta na terça-feira (24), com a votação da roça de A Fazenda 2020.

Com a saída de Mirella na quinta-feira (19), só restam 10 participantes que seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O jogo está chegando na reta final e os nervos dos confinados estão à flor da pele. No final, o público decidirá quem merece ser o grande campeão desta temporada.