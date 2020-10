O clima literalmente fechou para Jakelyne Oliveira e Luiza Ambiel durante a formação da roça em A Fazenda 2020, na noite desta terça-feira (20). Isso porque, antes de votar, a Miss Brasil detonou a ex-Banheira do Gugu fazendo acusações sobre manipulação e combinação de votos em A Fazenda 2020.

“Por mais que a pessoa fale ‘não tem manipulação, não tem combinação’, a pessoa influencia. Eu não seria eu se eu não te falasse, Luiza, que é nítido que qualquer pessoa que discorda de você, ataca com dez pedras. E cara, amizade não é só as pessoas que te elogiam não, você precisa saber ouvir também”, disparou Oliveira, que votou em MC Mirella

Luiza interrompeu a rival de confinamento em A Fazenda 2020 e ironizou sua postura de Miss. “É verdade, como você diz pra mim que eu estou evoluindo e você não evolui, você é perfeita, nunca erra”. Jake então retirou elogios que fez para a peoa. Durante a atividade Ferra peão realizada na semana passada em A Fazenda 2020, a affair de Mariano surpreendentemente falou sobre a evolução da peoa.

“Eu me arrependo, eu peço desculpas por tentar elogiar uma pessoa que nitidamente me enganou. Também peço desculpas pra minha mãe por está indo contra a educação que ela me deu que é ‘não responder os mais velhos’, mas seria incoerente quando os mais velhos não têm maturidade suficiente. Sua filha de 12 anos tem mais maturidade que você”, afirmou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Luiza se revoltou com o fato de Jake colocar sua filha pré-adolescente na discussão das duas em A Fazenda 2020 e criticou a rival. “Ela puxar a minha filha aqui é jogo baixo, porque eu jamais vou fazer isso com ela”, garantiu.

BRIGA! Antes de Jake dar o seu voto na #RoçaAFazenda, a miss quis falar das atitudes de Luiza no jogo. E é claro que a discussão rolou no deck 😱🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/1nIbypTuDM — A Fazenda (@afazendarecord) October 21, 2020

Raça Negra em A Fazenda 2020

Apesar de ter ouvido a concorrente se revoltar com sua afirmação, Jakelyne seguiu firme no propósito de provocar a rival em A Fazenda 2020. A Miss Brasil solicitou que Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, tocasse a música É Tarde Demais, do Raça Negra. A canção, aliás, virou motivo de discussão entre Tays Reis e Luiza. Isso porque, a ex-Banheira do Gugu declarou que a música teria sido feita pra ela, após fim do namoro com o vocalista da banda. E que a cantora estaria provocando ela.

“Mion, quando for possível toca a música pra todo mundo ficar bem ciente de qual é… eu não sei em que mundo que ela vive, que ela acha que todo mundo sabe o que acontece na vida dela”, ironizou Jake. Logo em seguida, Luiza começou a cantarolar a música e solicitou ajuda dos meninos da Baia no coro em A Fazenda 2020.

Luiza rebate e relembra a música que a incomodou… Os peões acharam graça da briga e decidem cantar a música, após a permissão da modelo! #RoçaAFazenda 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/M4KnF7d8Y6 — A Fazenda (@afazendarecord) October 21, 2020

Formação da roça

A sexta roça da temporada foi formada em meio à polêmicas. Primeiramente, Raissa Barbosa, dona do lampião dos poderes, teve que decidir se ficaria com o poder da chama verde ou vermelha. Na primeira opção, o dono do poder tinha voto com peso dois. Além disso, a obrigação de tirar dois votos de pessoas que foram votadas. Já na segunda opção, determinava a escolha de três participantes para encararem uma nova votação da casa. O mais votado seria o quarto roceiro.

Raissa escolheu ficar com o poder verde, e entregou o vermelho para Jojo Todynho. A formação seguiu com Mariano, fazendeiro da semana, dando o voto de minerva. O peão indicou Luiza Ambiel. Já a casa empatou MC Mirella e Jakelyne Oliveira com 5 votos cada. Raissa, a última a votar, votou duas vezes em Victória. Entretanto, com o poder de tirar dois votos, escolheu salvar Jake da berlinda, fazendo com que ela ficasse com 3 votos apenas.

A formação da roça seguiu com Mirella puxando um morador da Baia para a zona de risco. Mateus Carrieri foi o escolhido da peoa. Para definir a quarta vaga da berlinda, Jojo abriu o poder da chama vermelha e nomeou Juliano Ceglia, Lidi Lisboa e Biel para encararem a votação da casa. Juliano acabou recebendo mais votos, formando a berlinda da vez.