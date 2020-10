A Fazenda 2020: Jakelyne critica beijo entre mulheres e web critica

Após a festa com tema “Emojis” agitar A Fazenda 2020, com muita pegação, bebida e punições, alguns comentários de Jakelyne Oliveira geraram polêmica nas redes sociais. A ex-miss não achou correto que algumas peoas se beijassem durante a festa, por conta da exibição nacional do reality show rural.

Jakelyne criticou beijo entre mulheres em A Fazenda 2020

Na presença de alguns peões de A Fazenda 2020, na cozinha da sede, Jakelyne comentou: “eu dou selinho nas minhas amigas, para mim é normal, mas a gente está em rede nacional né, não precisa”.

“Eu peguei o Cartola (Cartolouco) ontem véi”, disse Juliano Ceglia, rindo. “Vocês estão dando selinho também? Os homens?”, quis saber Victória Villarim. “Só o Cartola que vem com agressividade ‘selística’ (trocadilho com a palavra ‘selinho’)”, brincou Mateus Carrieri. “E ele fica bravo se você não beijar ele”, contou um dos peões de A Fazenda 2020.

Victória deu risada do comentário e voltou a falar com Jakelyne: “é Jake, mas é isso mesmo, a gente tem mania de fazer isso lá fora, mas aqui é f***”. A ex-miss concordou e continuou falando sobre sua experiência em selinhos entre amigas.

O que o público achou do comentário?

Nas redes sociais, a fala de Jakelyne não foi bem recebida por muito internautas que acompanham o programa. Alguns fãs do reality show rural a acusaram de homofobia, dizendo que a peoa não criticou os “beijos héteros” que aconteceram no reality show, como o da própria participante com o cantor Mariano, ou o beijo de Raissa Barbosa e Lucas Maciel durante a terceira festa de A Fazenda 2020.

Jakelyne diz que esqueceu momento de festa de A Fazenda 2020

Em conversa na casa da árvore, a ex-miss contou que não se lembra de alguns momentos da festa, pois ao misturar bebidas, acabou tendo amnésia: “sei que não causei e não fiz nada de errado, mas eu não lembro do beijo [com o Mariano]. Dizem que a gente ficou se beijando por horas”.

A peoa contou que mesmo bêbada, durante as comemorações não perde o controle e continua ciente de suas ações, porém esquece algumas coisas depois, quando o efeito da bebida começa a passar.

