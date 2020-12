A Fazenda 2020: Jakelyne é a 12º eliminada com 27,20% dos votos

Com recorde de votação, na noite desta quinta-feira (3) mais um participante foi eliminado do reality A Fazenda 2020. Desta vez, a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira, de 27 anos, deixou o programa com 27,20% dos votos. Ela disputava a décima roça com Jojo Todynho e Biel.

Primeiramente, o apresentador Marcos Mion revelou que Jojo Todynho ( 39,28%) seguia no jogo, sendo assim, com muita emoção, a ifunkeira retornou à sede e foi recebido pelos colegas de confinamento. Por fim, foi anunciado o 12º participante eliminado da edição, e Biel (33,52%) conseguiu levar a melhor contra Jakelyne Oliveira, e assim, retornou à sede de A Fazenda 2020.

Biel também está salvo da #EliminaçãoAFazenda e, assim, Jake é a 12ª eliminada da Fazendola. Gostaram? Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/wR7tUj3YLw — A Fazenda (@afazendarecord) December 4, 2020

Como foram os pedidos para ficar?

Biel: “Boa noite pai, mãe, Naninha. Boa noite minha família família brasileira, minha família baladeira ‘team fênix’. Então, nunca esqueci minha gratidão por ter vocês terem me trazido até aqui. Quem acompanha minha caminhada sabe, que eu venho de três anos parado, resolvendo situações contratuais, amadurecendo minhas ideias e tá aqui hoje é uma tremenda pra mim, de mostrar não que eu nunca errei. Mas eu sou um novo ser humano depois que eu comecei a aceitar e escolher aprender com os meus erros. E, a ‘Fazenda’ me deu uma oportunidade que a rua, que a pista não vinha me dando, desde que eu voltei, desde que eu quando eu consegui sair dos meus contratos e comecei voltar a trabalhar. Eu fiz muito dinheiro com a minha carreira já, no passado. Sempre foi o sonho da minha mãe ter um carro e nunca dei pra ela, por imaturidade, não via importância nisso e que a ‘Fazenda’ me deu também. Então isso aqui, vem rompendo muitas barreiras e agora a gente tá muito perto de chegar até a final, conto com vocês.”

Biel pede seu voto para permanecer na Fazendola! Veja o apelo do peão 🔥🤠 #EliminaçãoAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/x3okObtQs7 — A Fazenda (@afazendarecord) December 4, 2020

Jakelyne: “Oi meu Brasil, primeiramente eu quero deixar muito claro que eu amo vocês. E por mais difícil que seja, meu coração está em paz. Porque desde o começo eu fui cem por cento eu mesma. Todas as vezes que eu errei e eu vi que eu errei, ou me falaram que eu errei, tentei corrigir o erro, me desculpei. Eu acho que uma das minhas grandes virtudes é ter humildade e reconhecer quando eu erro. Errei sim acertei e o principal de tudo, eu evolui como ser humano. Está sendo uma grande experiência estar aqui dentro. A cada dia que passa eu estou me descobrindo, me redescobrindo porque não é fácil dividir o mesmo teto com 20 pessoas. E eu tô muito grata por estar aqui e acredito fielmente que foi Deus que me trouxe até aqui, que ele tem um propósito na minha vida”.

É a vez de Jake pedir o seu voto para continuar na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão! 🔥🤠 #EliminaçãoAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/G9suYMCmIw — A Fazenda (@afazendarecord) December 4, 2020

Jojo Todynho: “Oi meu amores, quero agradecer por duas vezes vocês me trouxeram de volta, mesmo com todos os erros e acertos, sempre tentando crescer e errar. Se tornar uma pessoa melhor a cada dia, que assim como todos nós estamos sujeitos a erros a todo momento. Eu estou tentando ser uma pessoa melhor aqui. Conto com vocês pra votar, quem se identifica. Como já tinha falado, Deus tá no controle. Desde já muita gratidão, muita gratidão, muito obrigada a todos.”