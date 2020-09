Jakelyne, Miss Brasil 2013, é referência em bom gosto e elegância. Ela tem chamado atenção com seus looks em “A Fazenda 2020”

A Fazenda 2020: 5 looks de Jakelyne Oliveira que queremos “roubar” já

Jakelyne Oliveira tem atraído a atenção dos telespectadores de “A Fazenda 2020” com seu jeito meigo e sensato. A Miss Brasil 2013 também tem arrasado nos looks que desfila pelo reality show. Jake investe em biquínis, saída de praia coloridas e moletons da estampa tie dye, a queridinha do momento. E nós estamos encantados e queremos roubar todos!

Desde que começou “A Fazenda 2020”, a miss esbanja beleza e elegância com peças da Pajaris. Jake aposta em trajes de banho que deixam em evidência seu corpo escultural.

Veja alguns modelos usados por Jakelyne, começando pelo biquíni vermelho. Queremos já!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jake também apostou no moletom Tie dye, um dos hits de 2020.

Outro modelo usado pela miss é o Biquíni Jeri Branco – que sem dúvidas queremos copiar. A peça escolhida pela bela além de muito estilosa e trendy, funciona para todos os tamanhos de seio, pois dá sustentação e firmeza. Deixando para trás o desconforto de colocar o beachwear para jogo.

O que também chamou atenção nas redes sociais é a saída de praia na cor azul turquesa. O modelo é vendido pela Pajaris com o nome “Chemise Bali Turquesa”. A peça tem amarração frontal, modelagem contemporânea super moderna, e produzida com tecido leve e delicado.

À beira mar ou não, a saia longa e cintura alta na cor pink tem se tornado a marca registrada da peoa. Saia Barcelona Pink. De acordo com a Pajaris, a peça é perfeita para combinar com Biquíni, Body ou Hot Pant Pajaris e caminhar na praia ou até mesmo sair a noite.

Jakelyne Oliveira faz sucesso no Instagram

A Miss Brasil 2013 e modelo nasceu em Rondonópolis, no Mato Grosso, e atualmente trabalha como digital influencer. No Instagram, por exemplo, ela soma mais de 650 mil seguidores. Sempre antenada na mundo da moda, compartilha looks estilosos e tendências com os seus fãs. Além disso, mostra a vida de miss como ela realmente é.

Jakelyne Oliveira ganhou fama nacional ao vencer o concurso de beleza Miss Brasil em 2013, onde representou o estado de Mato Grosso.

Eleita a dona da beleza nacional, ela ganhou o passaporte para o Miss Universo. No concurso, figurou no TOP 5, conquistando uma das melhores colocações do Brasil nos últimos anos.

Jakelyne e Mariano vivem romance em “A Fazenda 2020”

Desde que estreou “A Fazenda 2020”, Jakelyne e o sertanejo Mariano já se encantaram um pelo outro. Os dois flertaram todos os dias até que finalmente rolou o primeiro beijo. E foi cinematográfico. Após a festa que rolou na sexta-feira (18), em que trocaram selinhos, Mariano e Jakelyne Oliveira deram um beijão embaixo do edredom. Os internautas já shipam o casal e torcem para o romance dar certo.

Depois, em conversa com Lipe Ribeiro, os dois relembraram do beijo que rolou na cama. “Sabe quando põe um imã perto do outro? Então…”, disse Mariano. Lipe completou: “Eles colam né”. Jakelyne disse que apesar de não lembrar de muita coisa, curtiu o momento: “O beijo lembro que foi bom”.

Mariano brincou que foi a modelo que o beijou. “A gente deitou assim, um de frente para o outro e foi indo”, disse o cantor. Jakelyne então diz: “Carne é fraca, coração é vagabundo” e continua: “Estou pagando minha língua. Eu falei que não ia ficar com quem fuma”. O sertanejo se defende: “Mas eu não fico cheirando a cigarro” e dá beijinhos no rosto de Jakelyne.