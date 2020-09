A Fazenda 2020: novo casal? Jakelyne Oliveira e Mariano se beijam

Jakelyne Oliveira e Mariano, o casal mais shippado pelo público e participantes de A Fazenda 2020, mostrou que pode atender as expectativas. Isso porque, na festa arco-íris que aconteceu na madrugada deste sábado (19), rolou o primeiro beijo entre os dois.

Enquanto Mariano conversa com Stéfani Bays em um puffe, Jakelyne se aproximou do peão e surpreendentemente lhe roubou um beijo. Os participantes presenciaram o momento e comemoraram aos gritos: ‘Eu vi, viu”, brincou a ex-De Férias com o Ex.

Jakelyne Oliveira e Mariano em A Fazenda 2020

Não é de hoje que os dois confinados estão demonstrando interesse um no outro. Assim que entraram no reality show, Mariano e Jake se aproximaram e trocaram palavras sobre carreira. Já na primeira semana, Mariano chegou a dar comida na boca da peoa. Por outro lado, ela já destacou confiança e afinidade com o peão e até dormiu com a cabeça apoiada no ombro do sertanejo.

Mariano contra parede em A Fazenda 2020

Os participantes do confinamento rural não escondem torcida para um envolvimento entre o sertanejo e a ex-Miss Brasil. Aliás, na última quarta-feira (17) Jojo Todynho não se limitou ao ser direta com o colega. Em suma, durante uma brincadeira, a cantora o questionou a respeito de suas intenções com Jake.

“Mariano, entre uma bebida e outra, se seus lábios formigassem, você beijaria alguém? Se tivesse um imã e esse imã fosse parar na boca da Jake, seria correspondido?”, quis saber. Oliveira participava da brincadeira e ficou visivelmente sem graça. Já Mariano, tentou sair pela tangente. “Eu estou doido, vocês querem me constranger”, argumentou.

Casais que a gente “shippa” em A Fazenda 2020

Stéfani e JP Gadêlha

A possibilidade de ter mais de um casal no reality show rural é real. Em conversa com algumas peoas, Stéfani demonstrou interesse em JP Gadêlha. No entanto, na festa arco-íris, o peão desabafou com Rodrigo Moraes sobre a pressão e inúmeros questionamentos sobre ‘com quem ele ficaria na casa’.

“Da mesma maneira que a mulher pode dizer ‘NÃO’ eu como homem também posso”, disparou o peão, em tom alterado. Apesar de se mostrar incomodado, JP protagonizou o primeiro beijo de A Fazenda 2020.

Na primeira festa da décima segunda temporada do reality, o peão trocou um beijão com Jojo Todynho. Tudo, afinal, não passou de uma brincadeira entre os dois, que divertiu os peões da casa e o público que acompanha a atração ao vivo.

Raissa e JP Gadêlha

O início da temporada também foi marcado por uma tentativa de aproximação de Raissa Barbosa com o bombeiro gato da Netflix. A peoa não disfarçava interesse, mas tudo foi por água abaixo durante a primeira formação da Roça. Em suma, JP votou em Raissa, o que a deixou chateada. Logo após o programa ao vivo, a peoa disse que estava decepcionada com o peão e afirmou que achava que era amiga dele.

Tays e Biel

Em tempo, a festa arco-íris também foi palco de uma aproximação entre Tays Reis e Biel. A intérprete de Metralhadora passou bons momentos do evento ao lado do cantor de Química e inclusive dormiu na mesma cama que ele. O momento íntimo despertou a atenção de Cartolouco, que em um momento após Tays deixar a cama do peão, levantou o cobertor para conferir se algo estava fora do normal.