A Fazenda 2020: Joelma é a atração surpresa da festa ‘Neon’ nesta sexta

Os participantes de A Fazenda 2020 terão uma visita especial na festa da próxima sexta-feira (23).

A cantora Joelma foi confirmada como atração na festa, que terá como tema o neon.

A emissora tenta ainda a contratação de uma segunda atração ainda não confirmada para o evento.

A festa Neon será transmitida em parte na sexta, às 22h30, e na íntegra no programa de sábado (24).

Veja outros famosos que participaram das festas

A primeira festa de A Fazenda 2020 contou com apresentações virtuais do funkeiro Kevinho e do sertanejo Gustavo Mioto.

Com o tema ‘Influencer’, teve pegação e beijo triplo, para iniciar o reality com o pé direito.

Jojo Toddynho e JP Gadêlha foram os protagonistas do primeiro beijo da temporada.

Em seguida, Cartolouco, Mateus Carrieri e Juliano Ceglia resolveram entrar na brincadeira e trocaram beijos na boca para selar a amizade.

Biel e Cartolocuo também trocaram um selinho.

O humorista Carlinhos Maia também foi atração da primeira festa de A Fazenda 2020, dando conselhos aos peões.

Já Felipe Araújo foi a atração da terceira festa, com o tema ‘Shippados’.

Além do show virtual do cantor, foi nessa festa que o casal Biel e Tays deu seu primeiro beijo e que Raissa e Lucas Selfie se pegaram.

Mas o ponto alto da festa, com certeza, foi o momento em que Lipe Ribeiro e Mariano resolveram improvisar um drink com álcool em gel, o que levou a uma punição de 24h sem água encanada para a casa.

Em outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, a convidada foi Xuxa Meneghel em uma festa com temática infantil.

Semana tensa em A Fazenda 2020

A festa Neon vem para fechar uma semana de muita tensão e brigas no reality.

Dentre as mais comentadas pelo público, a principal foi a discussão entre Raissa e Mirella na tarde de quarta-feira (21), ocasião em que a funkeira chamou a modelo de louca.

A atitude levou famosos e internautas a mostrarem indignação, já que Raissa é diagnosticada com borderline.

“Olha, não costumo falar da Fazenda, mas peguei esses últimos dias pra ver e estou amando jojo, Raissa e ste. E jake. É muito feio como estão tentando desestabilizar uma pessoa que tem um diagnóstico como o da Raissa. Admiro as mulheres que estão ajudando ela nessa fase”, escreveu a atriz Giovanna Lancelotti no Twitter.