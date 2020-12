A Fazenda 2020: Jojo apalpa partes íntimas de Mariano e leva corte

Jojo Todynho resolveu avançar os limites de uma brincadeira com Mariano em A Fazenda 2020. A peoa estava deitada em um sofá na sala de estar da sede, quando o sertanejo se aproximou e ela apalpou suas partes íntimas. O cantor de forma imediata repreendeu a intérprete de Que Tiro Foi Esse?.

“Jojo, eu não gosto dessa brincadeira, pô. Eu já falei três vezes!”, disse o sertanejo. Sem graça, Jojo tentou amenizar a situação, presenciada por Mateus Carrieri. “Pega no mosquito! Aí Mateus, tá vendo? Não é só você que não gosta”, comentou a cantora, enquanto Mariano se afastava com uma expressão de reprovação.

Mateus, que é o melhor amigo de Jojo em A Fazenda 2020, não ficou do lado da famosa. “Lógico! Nenhum homem gosta disto”, respondeu ele.

Jojo discute com Stéfani em A Fazenda 2020

No final de semana, Jojo Todynho trocou farpas com Stéfani Bays após a peoa reclamar que sempre é excluída de provas patrocinadas. “Quantas brincadeiras tem e ninguém escolhe eu e Teteu?”, disse a cantora carioca, em referência ao amigo Mateus Carrieri.

Stéfani disse que em outras ocasiões, ela e a amiga Raissa Barbosa foram vetadas de participar de atividades especiais em A Fazenda 2020. No entanto, Jojo não concordou com a fala da concorrente. Foi quando Stéfani alterou o tom de voz e encerrou o climão com a cantora.

“Jojo, eu não vou discutir. Lá fora você vai entender o motivo de eu ter ficado puta por causa da brincadeira. Você vai ver, você vai assistir, você vai entender”, disparou a ex-De Férias com o Ex, se afastando da cantora de Devo Tá na Moda que já a puxou para a baia após perder uma prova de fogo.

Apesar de terem protagonizado um momento tenso em A Fazenda 2020, Stéfani e Jojo voltaram a se falar neste domingo (07).