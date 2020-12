A Fazenda 2020: Jojo ‘chora’ após esquecer de entregar roupas sujas

Jojo Todynho acordou pensativa na tarde desta sexta-feira (04) em A Fazenda 2020. Sentada em sua cama no quarto principal da sede, a cantora começou a organizar sua mala. Logo em seguida, a peoa se deu conta de que havia esquecido de colocar as roupas sujas para serem lavadas.

“Rapaz, estou pirada da cabeça. Esqueci de mandar as roupas sujas”, disse ela, enquanto os colegas de confinamento dormiam em camas ao lado. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? chegou a fazer uma expressão de choro, enquanto se lamentava pelo esquecimento.

Roupas sujas em A Fazenda 2020

Diferente do Big Brother Brasil em que os próprios participantes são responsáveis por levarem as suas roupas, em A Fazenda 2020 os peões têm mordomia. Isso porque, a produção contrata uma equipe durante todo o período da estadia dos famosos na sede do reality para cuidar da tarefa.

Sendo assim, em dias específicos, os participantes devem deixar suas roupas sujas no closet da casa em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo. Apesar de ter esquecido de mandar suas roupas para a lavanderia do confinamento, a cantora se acalmou e terminou de organizar suas coisas. No entanto, ela terá que esperar até a próxima lavagem.

Jojo Todynho lava roupa suja com Lidi Lisboa

Na manhã de hoje, Jojo Todynho colocou um ponto final na rivalidade com Lidi Lisboa, com quem travou discussão na semana passada. Na área externa de A Fazenda 2020, a famosa explicou sua prioridade no jogo, destacando o fato de a fazendeira não ser bem colada em sua lista.

“Você eu me aproximei depois, por isso eu digo que fica como última prioridade. Desde o momento em que eu zero alguma coisa, como a gente conversou na piscina ontem, te pedi desculpa no ao vivo, acabou. Tudo que você me perguntar vou responder com sinceridade. Eu gosto de deixar as coisas bem claro. A primeira coisa que eu perguntei pro Teteu quando voltei foi isso, se eu tinha falado mal de você”, disse ela, se referindo a semana passada.

“Não, não falou”, amenizou Lidi. Jojo então pediu pra fazer as pazes com a peoa. “Não foi nada contra você, porque quando eu zero alguma coisa eu sigo e acabou”, disse ela, por fim.