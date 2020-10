Na tarde de sábado (24), após a ressaca da festa com tema ‘Neon’ que aconteceu no reality A Fazenda 2020, Jojo Todynho chamou todos os participantes na área interna da sede para uma reunião. Diferentemente da ex-peoa Luiza Ambiel (já eliminada), a funkeira abriu a boca e os confinados ouviram sábias palavras sobre convivência entre cada um no reality. Jojo provou, mais uma vez, que é a conselheira do desta edição.

A Fazenda 2020: Jojo Todynho organiza reunião

Primeiramente, vale ressaltar, que a última reunião no reality A Fazenda 2020 saiu totalmente do controle. Luiza Ambiel – 6ª eliminado do programa, resolveu convocar todos na área externa para contar uma situação ocorrido no jogo. No entanto, muitos julgaram como a fofoqueira, a peoa disse que Raissa, havia falado para ela, que Lipe Ribeiro tinha dado um beijo em Jakelyne Oliveira após uma festa. Após isso, teve bate-boca, peão querendo se explicar, e ao final, uma treta do século entre Mirella e Raissa.

Relembre a briga aqui.

Depois de uma semana tensa, Jojo então reuniu todos os confinados na sala e iniciou o discurso. “Ontem (23), eu falei com o Juliano, que eu iria chamar a galera pra conversar. Hoje, nós somos 14, depois 13, 12 e assim vai sucesivamente. Isso aqui é um jogo, e a pessoa que ficar, tem que ser aplaudida por todos, por que isso aqui é uma loucura , aturar isso aqui não é fácil. E tudo o que acontece aqui, uma coisa que é pequena toma uma proporção desnecessária.”, disse Jojo.

Mais uma reunião? Jojo Todynho chama os peões para uma conversa 😱

“Não que a gente não esteja se impondo, falando o que tem que falar, se pondo na hora que tem que se pôr, mas a gente tá quebrando paradigmas lá fora, de pessoas que não conheciam o nosso particular, e hoje vê o nosso dia a dia. Todo mundo tem o direito de mudar o seu quadro de vida”, continua Jojo em A Fazenda 2020. “Eu sou insuportável, chata de todas as maneiras, grossas, eu sei disso. Todo mundo aqui tem suas mania, todo mundo tem opinião, todo mundo aqui tá jogando da sua maneira, seja positivo ou negativo, mas estão jogando da sua maneira.”

Jojo continua seu discurso na sala e fala sobre repercussão do programa 🤠

“Tudo o que acontece aqui é filmado. Eu tô me expondo aqui”, disse Jojo, que pede aos peões. “Gente, vai chegar um momento que um vai ter que votar no outro. Vamos tentar não levar esse para o particular”, pede.

Mateus fala sobre cenas tensas da semana

Cenas que a gente presenciou naquela reunião lá fora, vai dar vergonha. Tenho certeza. Foi uma das coisas com requintes de maldade, que eu acho que não cabe no nosso grupo. Nós somos artistas, somos influenciadores, cada um tem sua área aqui, nós somos exemplos. Como a Lidi falou, a gente tá numa pandemia, onde tá todo mundo de olho na gente, todo mundo preocupado com a vida de todo mundo. A gente repensar muita coisa esse ano, então a gente não precisa usar de requintes de maldade, e a maldade tá dentro da gente, se a gente quiser ligar a chavinha da maldade, todo mundo aqui tem. Mas isso não precisa acontecer no nosso jogo”, pontuou o ator em A Fazenda 2020.