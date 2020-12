A Fazenda 2020: Jojo da corte em Juliano em amigo secreto: ‘sem abraço’

Os 20 peões de A Fazenda 2020 participaram de um amigo secreto na sede do reality show em Itapecerica da Serra, na tarde deste domingo (13). No entanto, o clima de boas festas não chegou até Jojo Todynho, que tirou o rival Juliano Ceglia no sorteio da dinâmica de fim de ano.

Na apresentação de pistas para que os demais participantes adivinhassem quem seria seu amigo oculto, a peoa foi de poucas palavras. “Gosta muito de esporte”, se limitou. Os colegas da interprete de Que Tiro Foi Esse? logo chutaram Juliano. Sem perder tempo, Jojo entregou. “Isso mesmo, acertou”.

Veja quem tirou quem no amigo secreto de A Fazenda 2020

Juliano então saiu da bancada para ir ao palco de encontro a Jojo para receber o seu presente. O jornalista esportivo recebeu uma caixa decorada da famosa e assim que fez gesto de abraçá-la para agradecer o mimo, Jojo foi direta. “Não precisa de abraço não”. Logo em seguida, a carioca saiu de cara fechada, rumo ao seu lugar na bancada. O clima ficou tenso, mas Juliano conseguiu disfarçar bem a situação e seguiu para abrir o seu presente: uma cafeteira. “Que legal, obrigado”, agradeceu.

o juliano parece aqueles parentes que passam o ano todo falando mal de você e quando chega nas festas de fim de ano, quer vim de falsidade. a jojo não foi mal educada, ela tá certíssima.#AFazenda12 pic.twitter.com/8KeaCAOMyy — LUKINHAS (@luscazou) December 13, 2020

Mais acontecimentos do amigo secreto em A Fazenda 2020

O especial de fim de ano de A Fazenda 2020 contou com Mirella tirando Lidi Lisboa. A intérprete de 360 deu de presente para a ex-rival um microondas moderno. “É uma pessoa que a gente brigou aqui dentro, foi uma coisa que marcou, mas depois fiquei chocada com a aproximação.”, disse ela.

Logo em seguida, Lidi tirou seu desafeto Mariano. A protagonista de Jezabel se limitou na apresentação do seu amigo oculto. “Ele cozinha bem”, afirmou. Os colegas de confinamento falaram Mariano, e Lidi confirmou ser ele o seu amigo secreto. A peoa deu um jogo de panelas para o sertanejo.

Por fim, Stéfani Bays tirou JP Gadêlha e deu para o peão uma cadeira de gamer. A peoa chegou a demonstrar interesse no peão no início do programa, mas ambos não chegaram a se envolver amorosamente. No entanto, na entrega de presentes protagonizaram um selinho.