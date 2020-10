A Fazenda 2020: Jojo deve ser alvo de Juliano para a próxima roça

O fazendeiro da semana de A Fazenda 2020 já falou em colocar outros participantes na berlinda, mas um desentendimento com Jojo na manhã de hoje pode ter transformado a peoa no maior alvo de Juliano.

Juliano Ceglia venceu a Prova do Fazendeiro na última quarta-feira (21) e assumiu a liderança da semana de A Fazenda 2020. Na manhã desta sexta-feira (23), o peão dividiu tarefas entre os colegas de confinamento, mas acabou tento um atrito com Jojo Todynho.

A Fazenda 2020 – Jojo virou alvo de Juliano

Em conversa na área externa de A Fazenda 2020, Juliano reclamou de Jojo Todynho para Victória Villarim e MC Mirella. O fazendeiro da semana disse colocaria Jojo na roça se a formação de berlinda acontecesse hoje.

“Eu ofereci para mudar”, comentou o peão sobre a divisão de tarefas. “Foi mesmo, mas aí ela já estava meio p***. Sem função ela não ia aceitar”, observou Victória. “Mas é muita arrogância”, avaliou Juliano. “Tem outras coisas para fazer além da cozinha”, disse Mirella. “Eu posso chegar e falar o seguinte: ‘quer fazer a cozinha? Não vou impedir, mas enquanto eu estiver de fazendeiro, a comida que a gente vai fazer vai ser assim e assim’. É a segunda vez que ela me peita como fazendeiro”, reclamou o participante de A Fazenda 2020.

O peão continuou: “estou de saco cheio já. Agora já comprei briga mesmo, tomo voto dela, mandei para a roça, mando de novo, estou nem aí. Hoje eu mandaria ela de novo para a roça, pode voltar, mas eu mandaria”.

Entenda o que aconteceu – Jojo discordou de Juliano durante divisão de tarefas

Na manhã desta sexta-feira (23), Juliano assumiu o papel de fazendeiro e reuniu os peões de A Fazenda 2020 para dividir as tarefas que serão realizadas por cada participante durante esta semana. Jojo que cuidou das vacas na semana passada, ficou sem funções na área externa e disse que queria a cozinha. O fazendeiro tinha outros planos para a tarefa, o que acabou gerando alguns conflitos, a cantora peitou o jornalista esportivo.

Mirella sugeriu que na cozinha ficassem: Victória, Lucas e ela [Mirella]. Jojo não gostou e questionou: “Juliano, a cozinha é minha né?”. “Tá, você, a Vic e a Mirella”, respondeu o fazendeiro da semana de A Fazenda 2020, porém a função continuou sendo discutida. “A cozinha sempre foi minha, vou ficar na cozinha”, afirmou Jojo. “Acho que a gente tem que conversar então de novo, senão vai ficar muita gente num lugar só”, disse o jornalista. “Não tem cabimento, sempre fiz a cozinha. Do começo ao fim, fiz uma semana bicho, outra semana cozinha”, rebateu a dona do hit “Que tiro foi esse?”.

“Eu não vou sair da cozinha”, afirmou Jojo. “A gente tem que sentar e conversar”, disse Juliano. “Cada um pegou sua função, correto? Mirella tem a função dela, eu estou sem função, vou ficar na cozinha, não vou fazer outra coisa”, comentou a peoa de A Fazenda 2020. Juliano perguntou se a carioca gostaria de trocar uma função com alguém, ficando com um dos animais para cuidar. “Não, vou ficar na cozinha”, respondeu.

Jojo e Juliano começaram a discutir sobre a função. Biel então perguntou para o fazendeiro: “você não tinha falado ontem com a Vic que ela ia pilotar a cozinha?”. “Não, eu ia ajudar, porque estou com as mini cabras”, disse a ex-noiva de Eduardo Costa. O bate boca continuou, Juliano ficou indeciso sobre o que fazer e Tays Reis disparou: “bora fazendeiro, a decisão é sua”. Antes de terminarem a delegação de tarefas de A Fazenda 2020, Mirella alfinetou: “vai vendo aí e já era, achei que ia ter mais respeito e entendimento das pessoas, mas infelizmente…”.

Treta Chernbyl VS Jojo /02:"Juliano"Quer trocar a função jojo?"JoJo"Não, quero ficar na cozinha. Toda semana é a mesma coisa, não sei porque isso agora, vou ficar na cozinha e acabou."JU"Não não não…"Jojo"Deus me dê paciência ó pai. pic.twitter.com/GbORDxBOkO — Black Wells (@wellsfontenele) October 23, 2020

Treta Chernbyl VS Jojo /04:"Mirella"Exigo respeito e entendimento das pessoas, mas puts."Jojo"É verdade, o que mais tô querendo."MI"Eu nunca fiquei ainda, porque sempre querem ficar."Jojo"Se você pegou uma função não precisa de outra. Eu quero fazer a cozinha. Ai meu Deus… pic.twitter.com/JlvT24ZcGI — Black Wells (@wellsfontenele) October 23, 2020

