Na tarde desta segunda-feira (2) no reality A Fazenda 2020, a participante Jojo Todynho discutiu com o colega de confinamento Lipe Ribeiro, após o peão fazer corpo mole durante uma tarefa da cozinha.

Quando falamos da cozinha da sede, logo imaginamos Jojo Todynho. Todos sabem que a funkeira ama estar no ambiente, Na internet, a peoa virou meme ao ser apontada como a ‘tia da merenda’. Tudo porque Jojo, não abre mão quando o assunto é alimentar os participantes da casa. Ela já deixou claro em outra ocasião, que não larga a tarefa por nada.

Jojo dá bronca em Lipe Ribeiro

Na tarde desta segunda de feriado, Lipe ficou responsável por cortar as cabeças de alho para Jojo fazer a refeição. Juliano também se prontificou para dar uma mão na tarefa. No entanto, o ex-MVT fez corpo mole e tentou driblar Jojo, dizendo que já havia acabado. Mas, claro, boba nem nada, Jojo falou poucas e boas para o colega.

“Lipe, não tá. Eu sei, não tá”, afirma Jojo Todynho. Lipe até tentou argumentar com a funkeira, mas ela foi insistente e até soltou um palavrão no meio da discussão. “Você quer me enganar?”. Nesse momento, Lipe admitiu: “Tá bom, falta só um [cabeça de alho’]”. “Meu amor, esquece. Pra cima de ‘moá’, ninguém mete ‘migué’ não”, rebate Jojo em A Fazenda 2020.

Até Juliano Ceglia orientou o colega de confinamento sobre Jojo: “Ela é a merendeira meu filho, ninguém pega a merendeira não”. Mesmo assim, Lipe se estressou alegando que cortou muito alho, e que ainda teria que limpar o banheiro. “Problema é seu”, dispara Jojo para Lipe. Ela continuou: “Não foi você que falou que iria ficar aqui? Juliano fez a salada e vai fazer a área externa e aí. Morreu Juliano por causa disso?, pergunta Jojo. “Não”, respondeu Ceglia.

“Você cortou só uma cabeça, eu botei três. Para de ser mentiroso Lipe, porque você jogou uma fora e outra tá aí? Lipe até tentou explicar, mas Jojo não engoliu a desculpa e soltou: “Tá bom, eu sou igual uma safada”. “Tá vendo Lucas [que estava rindo da situação], que garoto tranqueira, ‘sete um’”.

Jojo Todynho discute com Juliano por cozinha em A Fazenda 2020

Quando Juliano foi o fazendeiro da semana pela segunda vez, ela quis modificar as funções da casa, resolveu tirar Jojo Todynho da função da cozinha. Claro, a peoa não gostou nada e não deixou barato.

“Se não tiver ninguém pra me ajudar, também ótimo, sem preocupação na minha cabeça”, disse Jojo. No entanto, Juliano argumentou: “Então, por isso que eu tô tentando decidir isso, porque cozinhar é assim, cada um tem um estilo de cozinha”. Nesse momento começou um burburinho, e Jojo disparou: “Eu fico na cozinha de boa, sem estresse”. “Eu não vou sair da cozinha. Cada um pegou sua função. Eu não vou fazer outra coisa. Eu gosto de cozinhar, então eu vou ficar na cozinha”, reafirmou Todynho em A Fazenda 2020.