A Fazenda 2020: Jojo diz que não tomará vacina contra Covid-19

Confinada em A Fazenda 2020, Jojo Todynho garante que não tomará a vacina contra a Covid-19 assim que sair do reality show. Em conversa com Lipe Ribeiro e Stéfani Bays, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? chegou a usar a expressão ‘ratinhos de laboratório’ ao recusar o imunizante.

Os ex-De Férias com o Ex comentaram que acham que a pandemia do novo coronavirus já deve está mais controlada. Os dois afirmaram que após A Fazenda 2020 já poderão curtir o início do verão com tranquilidade. Jojo então observou: “Mas vai ser muito triste para as famílias que perderam alguém”.

Stéfani comentou sobre o processo da vacina contra a Covid-19. “Eu quero saber da vacina”. De imediato, Jojo garantiu: “Eu não vou tomar, não”. Logo em seguida, a cantora explicou a sua decisão de não tomar o imunizante contra o vírus que já matou milhares de pessoas só no Brasil. “Vacina demora um tempo para ficar pronta. Da noite para o dia, vamos servir de ratinhos de laboratório”.

Jojo em A Fazenda 2020 em meio à pandemia de Covid-19

Com a agenda de shows cancelada devido a pandemia de coronavirus no Brasil, Jojo Todynho aceitou o convite da RecordTV para ser uma das estrelas de A Fazenda 2020. Apesar de não fazer nenhum show, a cantora segue com toda sua equipe contratada e com salários em dia.

Durante sua estadia no reality show rural A Fazenda 2020, Jojo tem aproveitado para lançar músicas que ficaram prontas antes do pré-confinamento. Dominada e Devo Tá Na Moda estrearam recentemente nas plataformas digitais de músicas com direito a videoclipes produzidos.

Para o pós-reality, Jojo já planeja lançar uma música em parceria com Tays Reis, interprete do hit Metralhadora. As duas conversaram sobre a música em conjunto em A Fazenda 2020, mas não revelaram quando deve sair a canção, nem se a mesma terá um clipe.

