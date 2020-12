A Fazenda 2020: Jojo diz que poderia solicitar auxílio emergencial

Na última segunda-feira (14) em A Fazenda 2020, a participante Jojo Todynho resolveu abordar sobre um dos assuntos mais polêmicos do mundo real. Em dia de formação de roça, que eliminou a atriz Lidi Lisboa, a primeira finalista da edição, falou que se quisesse, teria direito a solicitar o auxílio emergencial, benefício pago pela Caixa Econômica Federal.

Antes de mais nada, a funkeira conseguiu agradar o público de casa e foi a primeira a ser salva na roça contra Biel e Lidi. Sendo assim, a peoa já é uma das finalistas ao prêmio final de R$ 1,5 milhão. No programa ao vivo desta noite, serão revelados mais dois peões que estarão na grande final no dia 17 de dezembro. Lipe, Tays ou Stéfani, quem deve sair? Vote na Enquete do DCI.

Jojo Todynho em A Fazenda 2020

Na área interna da sede em Itapecerica da Serra, a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’Jojo Todynho conversava com Tays Reis, Lipe e Stéfani Bays quando tocou no assunto auxílio emergencial. Primeiramente, a funkeira disse que seu segurança recebeu críticas por solicitar o benefício ao governo, uma vez que trabalha para uma artista. Sem titubear, Jojo foi bem claro ao dizer que se quisesse, também poderia solicitar as parcelas.

Em certo momento da fala da cantora, ela faz uma crítica ao sistema, questionando o porquê, só quando a pessoa é desempregada tem direito aos valores na conta. Além disso, ela foi categórica ao falar que todo esse benefício será cobrado lá na frente, com impostos da população brasileira.

Como foi a repercussão na internet?

Como sempre, tudo o que a funkeira fala no reality A Fazenda 2020, gera grande repercussão entre os fãs e internautas de plantão. Dito isso, a web ficou dividida com a declaração de Jojo no programa. Alguns apoiam a cantora, expressando um pensamento igual ao da artista, referente ao auxílio emergencial. Mas outros, fazem uma crítica contra a opinião de Jojo, e citam até o presidente Jair Bolsonaro.

Vale ressaltar, que após a cantora entrar no assunto auxílio emergencial, a câmera do playplus 24 horas mudou o foco para outro participante.

veja algumas reações:

Jojo certíssima sobre o auxílio emergencial. Pena q a câmera foi com Deus. #AFazenda12 — Lu 💥💥💥💥 (@LuhAntunes09) December 14, 2020

Pessoal o que a Jojo falou agora no Play Plus… ficou falando que o Bolsonaro, está enganando o povo…. deu auxílio e vai cobrar a conta lá na frente… esquerdalha…@afazendarecord — luis carlos camilo🦅 (@LccCamilo) December 14, 2020

Cara, a Jojo é uma sem noção, dizendo que se quisesse teria direito ao auxílio emergencial pq paga imposto … Direito até todo mundo tem, mas o auxílio é pras pessoas que perderam o emprego ou que já estavam desempregadas, não quem tá com o c# cheio de dinheiro, sem noção. — Marcus (@m330mm) December 15, 2020

Jojo sua esquerdalha… tu ao me ver prefere o Lula que não deu nada pro povo, robôs pra caralho, e ainda acabou com o Brasil…no play Plus falando que o presidente vai cobrar o auxílio lá na frente… escrota.., — luis carlos camilo🦅 (@LccCamilo) December 15, 2020

Quero ver a Jojo falando as verdades do auxílio ,não as bobeira do Biel , seus puxa saco do governo. — Luluzinha (@Luluzin06557684) December 14, 2020

Jojo Todynho é a primeira finalista do reality

Nesta noite o público finalmente soube quem é a primeira finalista da edição. Jojo Todynho, dona do hit de sucesso ‘Que Tiro Foi Esse?’, conseguiu conquistar o maior número de pessoas e fãs, e foi a escolhida para ser a primeira finalista de A Fazenda 12. Em uma roça especial com Lidi Lisboa e Biel, a funkeira se saiu melhor na porcentagem de votos e conseguiu voltar à sede, para concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

O que acontece hoje em A Fazenda 2020?

Na terça pode ser dia de muito fogo no feno! Isso porque os ex-participantes estarão na sede em Itapecerica da Serra para uma dinâmica chamada: lavandeira. Em outras palavras, será uma verdadeira lavação de roupa suja e terá o reencontro de Luiza Ambiel, Mirella, Cartolouco, Raissa Barbosa, Juliano Ceglia, Lucas Selfie e mais participantes. Ao final da noite terá a última eliminação do programa, ao vivo.